Definite le date delle semifinali di Coppa Italia: Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta in campo.

È stato definito ufficialmente il quadro delle date delle semifinali di Coppa Italia, che si disputeranno con la formula di andata e ritorno.

La prima gara sarà disputata martedì 2 aprile alle ore 21 quando sarà disputata Juventus-Lazio, il giorno dopo, mercoledì 3 aprile sempre alle ore 21, scenderanno in campo Fiorentina-Atalanta. Martedì 23 aprile alle ore 21 la gara di ritorno Lazio-Juventus e mercoledì 24 aprile alle ore 21 Atalanta-Fiorentina. La finale di Coppa Italia in gara secca è prevista per il 15 maggio all’Olimpico di Roma.

L’ex tecnico dell’Italia U21 Paolo Nicolato è stato nominato ct della nazionale maggiore della Lettonia. Avrà come assistente Massimo Paganin.