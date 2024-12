Derby dalle mille emozioni. Cannara e Bastia. Pari e spettacolo (2-2)

CANNARA

CANNARA (3-5-2): Stefanelli; Ricci, Zanchi, Bolletta; Cardoni, Montero, Camilletti (15’st Luparini), Roselli, Schvindt; Della Vedova (15’st Vitaloni), Coccia (37’st Ferrario). A disp.: Liotti, Baglioni, Frustini, Bastianini, Petterini, Zaccheo. All.: Gianpiero Ortolani.

BASTIA (4-3-3): Taiti; Muzhani, Belloni, Brevi, Reka (34’st Monteiro Barbosa); Cicioni (18’st Casale), De Santis (38’st Ubaldi), Rosignoli; Cozzali, Morlandi, Del Prete. A disp.: Rossi, Santucci, Ndiaye, Baratteri, Kange, El Farzdi. All.: Antonio Alessandria.

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello (Spena, Milasi)

Marcatori: 13’pt e 20’st Zanchi (C), 20’pt Brevi (B), 45’pt Del Prete (B).

NOTE: Ammoniti Taiti (B), Ricci (C).

Derby dalle mille emozioni allo Spoletini, con il Cannara che non va oltre il 2-2 contro il Bastia e scivola dalla vetta. Sono due adesso le lunghezze di distacco da Narnese e Sansepolcro. Torna a muovere la classifica invece la compagine di Alessandria. Mattatore del match il grande ex Zanchi che firma una doppietta per il Cannara con un gol per tempo. Il Bastia ringrazia invece Brevi e Del Prete e rosicchia un punto importante. Nel Cannara pesano le assenze dei fratelli Bertaina. Per i biancorossi un punto di ripartenza.