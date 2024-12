Lazio-Atalanta, Pasalic dietro alle due punte De Ketelaere e Lookman: probabili formazioni

Bergamo, 27 dicembre 2024 – Ultimo impegno di un trionfale 2024 per l’Atalanta capolista solitaria in serie A con 40 punti, attesa domani sera alle 20.45 all’Olimpico contro la Lazio, sorpresa dell’alta classifica al quarto posto con 34 punti.

Dea in cerca della dodicesima vittoria consecutiva in campionato per chiudere l’anno solare al primo posto e potersi poi concentrare sulla SuperCoppa Italiana, con la semifinale con l’Inter in programma il 2 gennaio.

Gasperini in questo ultimo match annuale non avrà i due centravanti Retegui, fermato nel primo tempo contro l’Empoli da una lesione di primo grado del muscolo del retto femorale sinistro che lo terra bloccato almeno una decina di giorni, e Scamacca, che da qualche giorno ha cominciato ad allenarsi individualmente in vista di un rientro possibile ai primi di febbraio.

Per il resto squadra al completo con il recupero anche di Scalvini, che andrà in panchina. In mediana, in coppia con Ederson, torna il capitano De Roon che ha scontato la sua giornata di squalifica contro l’Empoli. Probabile modulo con Pasalic da trequartista dietro alle due punte De Ketelaere e Lookman, con Samardzic e Zaniolo pronti per la ripresa.

Dietro c’è abbondanza, con il solito ballottaggio tra Djimsiti e Kossounou per completare la difesa con Hien e Kolasinac. Sulle corsie esterne Bellanova a destra e Ruggeri a sinistra.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: Baroni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All.: Gasperini Dove vederla: diretta sabato alle 20.45 su DAZN