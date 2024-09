Derby di Madrid sospeso dopo lancio oggetti contro Courtois: individuato uno dei colpevoli

Madrid, 30 settembre 2024 – Il derby di Madrid non può essere una partita tranquilla, questo si è capito nel corso degli anni, e nella serata di ieri, nella quale è andato in scena questo big match, valevole per l’ottava giornata della Liga, ne abbiamo avuto nuovamente la dimostrazione. Nonostante la partita stesse scorrendo tranquillamente, con soltanto due cartellini gialli fino ad allora (Modric 40’ e Le Normand 62’), al 63’ è arrivato il vantaggio del Real Madrid grazie ad Éder Militão, che ha completamente trasformato la partita. Sulla punizione scaturita proprio dal fallo che ha portato il giallo a Le Normand, il Real ha battuto velocemente la punizione con Modric, che ha innescato Vinicius sulla corsia di sinistra: il brasiliano ha saltato De Paul e ha crossato in mezzo, e dopo il mancato colpo di testa di Tchouaméni il pallone è arrivato sui piedi di Militão, che ha scaricato una botta terrificante verso la porta difesa da Oblak, il quale non ha potuto fare niente per impedire alla sfera di terminare in fondo alla rete.

Dopo il vantaggio del Real, Thibaut Courtois, portiere dei blancos con un passato tra i colchoneros, si è girato proprio verso la curva dell’Atlético Madrid per festeggiare la rete, istigando i tifosi della squadra padrona di casa. A quel punto la situazione è degenerata, con la curva dell’Atletico che ha iniziato a lanciare diversi oggetti (soprattutto accendini) verso il portiere belga, costringendo l’arbitro Mateo Busquets a sospendere il match. Mentre le squadre si dirigevano negli spogliatoi, sono intervenuti alcuni giocatori dell’Atlético, come Koke e José Maria Gimenez, e addirittura Simeone per invitare gli ultras dell’Atletico a interrompere il lancio di oggetti per far riprendere la partita.

Fortunatamente, dopo qualche minuto di inattività il match è ripreso, con l’Atlético che è riuscito anche a pareggiare la sfida al 94’ grazie a Ángel Correa, che, servito in profondità da Javi Galán, ha saltato Courtois per poi depositare il pallone in porta. Dopo la fine della partita, l’Atlético Madrid ha subito iniziato le indagini per individuare i colpevoli del lancio degli oggetti, e nella mattinata di oggi è arrivata la notizia, nel sito ufficiale dei colchoneros, che uno dei colpevoli dei brutti episodi di ieri è stato individuato: “Alle persone coinvolte in questo incidente il club applicherà la normativa interna prevista per i casi molto gravi”, si legge nel sito. Anche El Cholo Simeone, nella conferenza stampa post-partita, è intervenuto sull’argomento, sottolineando come sia giusto cacciare i colpevoli ma aggiungendo che, secondo lui, andrebbe punito anche chi provoca, con un riferimento chiaro a Thibaut Courtois.