Derby Spezia-Sampdoria: oltre 9500 tifosi spezzini pronti per la sfida

Oltre 9500 tifosi spezzini hanno già in tasca i ticket per il derby Spezia-Sampdoria. Circa 300 i sostenitori doriani. Lo Spezia, come ha ammesso mister D’Angelo, arriva al derby con qualche difficoltà stante le assenze di Sarr, Soleri, Degli Innocenti, Reca, Cassata e, probabilmente, Vignali. L’unica nota positiva è il ritorno di Salvatore Esposito, un’arma in più che starà a mister D’Angelo valutare se sfruttare da inizio gara o in corso d’opera. L’alternativa è Nagy, con Kouda e Bandinelli mezzali. Sul fronte sinistro, in luogo dell’infortunato Reca, si scalda Aurelio, mentre in attacco, a fianco di Pio Esposito, sarà ballottaggio tra Di Serio e Lapadula. Ieri ha parlato anche il tecnico della Samp Semplici: "Con lo Spezia sarà una partita difficile, i nostri avversari stanno facendo un grande campionato, li stiamo studiando per mostrare le nostre qualità".

Infine, giorni importanti sul fronte societario, con i dirigenti impegnati a ottemperare alla prossima, importante scadenza del 16 aprile per il pagamento degli stipendi, ritenute Irpef e contributi Enpals, circa 4 milioni di euro. Da evidenziare che FC32 ha lasciato il St. Polten per concentrarsi sullo Spezia.

Fabio Bernardini