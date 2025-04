Risultati Bundesliga: nuovo allungo Bayern a +8, Dortmund in scia per la Champions

Berlino 21 aprile 2025 - Lotta furibonda in Germania non solo per il titolo ma anche per la Champions League, con importanti sviluppi per entrambi. Davanti il Bayern Monaco allunga sul Bayer Leverkusen e nella prossima giornata si giocherà il primo match point per il titolo, mentre alle loro spalle imperversa la sfida che coinvolge ben 9 squadre per le posizioni europee di questa stagione. Francoforte e Lipsia non allungano e anzi vedono accorciarsi il proprio vantaggio. Il Dortmund vince e torna a -4, mentre il Friburgo dell'italiano Vincenzo Grifo è a un solo punto da una potenziale qualificazione in Champions.

L'esito delle partite del weekend

Nonostante le feste pasquali, il calendario di calcio tedesco non subisce particolari variazioni. Proprio come ogni weekend si comincia con ben cinque partite alle 15.30 di sabato. Un orario in cui tra le altre scende in campo anche il Bayern Monaco, atteso dalla delicata trasferta contro l'Heidenheim, in uno dei più classici testacoda di classifica. Una sfida complicata però solo sulla carta perché i bavaresi si rifanno dell'eliminazione in Champions, segnandone 4 agli avversari e mantenendo la propria porta inviolata in un dominio dei ragazzi di Kompany. Spettacolo invece a Friburgo dove l'azzurro Vincenzo Grifo regala due assist nel 3-2 contro l'Hoffenheim. Vince anche il Werder Brema di misura contro il Bochum, un 1-0 merito di Weiser, che a dieci dalla fine regala ai biancoverdi i tre punti.

Due pareggi completano il quadro delle partite di sabato alle 15:30. A Lipsia la squadra di Low viene fermata dal fanalino di coda Kiel sull'1-1, dove però i padroni di casa hanno di ché recriminarsi, dopo aver sprecato davvero tante occasioni. Pari anche a Magonza tra Mainz e Wolfsburg per 2-2, che fa scendere i biancorossi di un'altra posizione in classifica, dopo aver accarezzato a lungo le posizioni da Champions. Il vero spettacolo al sabato però è offerto nella Capitale tra Union Berlino e Stoccarda. In un primo tempo da antologia, le due squadre segnano otto reti per un 4-4 poi risultato conclusivo del match.

Tre partite invece nel pomeriggio di domenica a partire dal combattuto 0-0 di Augusta tra Augsburg e Francoforte. Un punto che alle Aquile di Germania non permette di fare selezione al terzo posto, restando così pericolosamente vicini alle inseguitrici per la Champions League. Tra queste ci sono anche i due Borussia, Dortmund e Moenchengladbach, squadre messe di fronte da questa giornata di campionato. Al Signal Iduna Park è una sfida ricca di colpi di scena, vinta dalla maggiore voglia e qualità dei gialloneri per 3-2. Un successo prezioso per Niko Kovac, che ora porta la sua squadra a soli 4 punti dalla zona Champions. La giornata si chiude con l'ennesima sorpresa, dopo il dominio Bayern contro l'Heidenheim, ci si aspettava un Leverkusen capace di fare lo stesso sul campo del St. Pauli, ma così non è. I ragazzi di Xabi Alonso la sbloccano, ma non riescono a chiudere il match, venendo poi rimontati dagli avversari, terminando il match sull'1-1. Un pari che ora porta i rossoneri a -8 dai bavaresi, regalando ai rivali la chance di vincere il titolo già alla prossima giornata.

Risultati Bundesliga giornata 30

Friburgo-Hoffenheim 3-2: 28' Holer (F), 36' Doan (F), 45+2' Bulter (H), 45+5' Kramaric (H), 57' Holer (F).

Heidenheim-Bayern Monaco 0-4: 13' Kane, 19' Laimer, 36' Coman, 56' Kimmich.

Mainz-Wolfsburg 2-2: 3' Arnold (W), 37' Lee Jae-Sung (M), 40' Kohr (M), 89' Vavro (W).

RB Lipsia-Kiel 1-1: 44' Machino (K), 74' rig. Sesko (R).

Werder Brema-Bochum 1-0: 80' Weiser.

Union Berlino-Stoccarda 4-4: 5' Ilic (U), 19' Leite (U), 23' Undav (S), 29' Milllot (S), 38' Querfeld (U), 43' Chabot (S), 45+1' Fuhrich (S), 45+6' Ilic (U).

Augusburg-E. Francoforte 0-0.

Borussia Dortmund-Borussa Mon. 3-2: 24' Itakura (M), 41' Guirassy (D), 44' Nmecha (D), 45+4' Svensson (D), 56' rig. Stoger (M).

St. Pauli-Bayer Leverkusen 1-1: 32' Schick (B), 78' Boukhalfa (S).

Classifica Bundesliga giornata 30

Bayern Monaco 72, Bayer Leverkusen 64, E. Francoforte 52, RB Lipsia 39, Friburgo 38, Mainz 47, B. Dortmund 45, Werder Brema 45, Borussia Mon. 44, Augusta 43, Stoccarda 41, Wolfsburg 39, Union Berlino 35, St. Pauli 30, Hoffenheim 30, Heidenheim 22, Bochum 20, Kiel 19.