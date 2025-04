Risultati Premier League: lotta salvezza già finita, Liverpool a 2 punti dal titolo

Londra 21 aprile 2025 - La Premier League è spaccata nelle sue sfide per la supremazia in cinque distinti blocchi e giornata dopo giornata la separazione è sempre più netta. Il Liverpool vince ancora e si guadagna il primo match point per il titolo. Dietro all'Arsenal invece imperversa la lotta Champions con cinque squadre per tre posti. Un ultimo gruppetto aggrappato alla speranza di un ultimo posto europeo in competizione per l'ottavo posto, prima del blocco delle grandi deluse da questa annata. Deluse sì, ma non retrocesse, perché quello compone il fondo della classifica e a livello (quasi) aritmetico ha già decretato con cinque giornate di anticipo le squadre che il prossimo anno giocheranno la Championship. Questa giornata non ha fatto altro che ribadire la netta separazione tra tutti questi gruppi.

L'esito delle partite del weekend

La giornata di Premier League si apre con una sfida dove nessuna delle due squadre ha più niente da chiedere al campionato. Al London Stadium finisce 1-1 tra West Ham e Southampton, in un match senza conseguenze per la classifica. Decisamente più intenso il match tra Everton e Manchester City, dove i ragazzi di Guardiola, dopo tanta battaglia, la risolvono nel finale, strappando tre punti importantissimi nella lotta Champions a Goodison Park. Termina 0-0 invece la sfida a centro classifica tra Crystal Palace e Bournemouth. Decisamente più interessante l'altra sfida, la terza, giocata a Londra in questo sabato di Premier League, tra Brentford e Brighton. Le Bees infatti superano per 4-2 la squadra del Sud dell'Inghilterra, estendendo il momento negativo dei Seagulls, ora a cinque partite senza vittorie consecutive.

A concludere la giornata di sabato c'è la sfida forse più attesa di tutto il weekend. Il Newcastle in forma smagliante fa visita all'Aston Villa, fresco di eliminazione in Champions League. Sulla carta sembra un match molto equilibrato con in palio punti pesantissimi per la Champions League, in realtà si trasforma in un meraviglioso show, cortesia dei ragazzi di Unai Emery. I Villains infatti dopo un primo tempo equilibrato demoliscono i Magpies e vincono per 4-1 una partita divertente, che hanno ben meritato di portare a casa. Le sorprese non sono però finite qua, perché lo United invece accusa le fatiche europee e cade a Old Trafford per 0-1 contro il Wolverhampton nel pomeriggio della domenica di Pasqua.

L'Arsenal fa la sua parte e almeno per un'altra giornata tiene viva la lotta per lo scudetto, vincendo con un netto 0-4 contro l'Ipswich Town, portando i Tractor Boys a un solo punto dalla retrocessione aritmetica. Il successo dei Gunners chiude così in pratica anche la lotta salvezza. Il Chelsea vince il derby a Craven Cottage non senza sofferenze, piegando il Fulham per 1-2, mentre il Liverpool si impone di misura contro il Leicester per 0-1, ottenendo così il match point scudetto per la prossima giornata: ancora 3 punti e i Reds potranno festeggiare il proprio ventesimo titolo di Inghilterra. La giornata si chiude con il posticipo della domenica sera, dove il Tottenham cade in casa contro il Nottingham Forest per 1-2.

Risultati Premier League giornata 33

Brentford-Brighton 4-2: 9' Mbuemo (Bre), 45+3' Welbeck (Bri), 48' Mbuemo (Bre), 58' Wissa (Bre), 81' Mitoma (Bri), 90+5' Norgaard (Bre).

Crystal Palace-Bournemouth 0-0.

Everton Manchester City 0-2: 84' O'Reilly, 90+2' Kovacic.

West Ham-Southampton 1-1: 47' Bowen (W), 90+3' Ugochhukwu (S).

Aston Villa-Newcastle 4-1: 1' Watkins (A), 18' Schar (N), 64' Maatsen (A), 73' aut. Burn (A), 75' Onana (A).

Fulham-Chelsea 1-2: 20' Iwobi (F), 83' George (C), 90+3' Neto (C).

Ipswich Town-Arsenal 0-4: 14' Trossard, 28' Martinelli, 69' Trossard, 88' Nwaneri.

Manchester United-Wolverhampton 0-1: 77' Sarabia.

Leicester-Liverpool 0-1: 76' Alexander-Arnold.

Tottenham-Nottingham Forest 1-2: 5' Anderson (N), 16' Woof (N), 87' Richarlison (T).

Classifica Premier League gironata 33

Liverpool 79, Arsenal 66, Nottingham Forest 60, Newcastle 59, Manchester City 58, Chelsea 57, Aston Villa 57, Bournemouth 49, Fulham 48, Brighton 48, Brentford 46, Crystal Palace 44, Everton 38, Manchester United 38, Wolverhampton 38, Tottenham 37, West Ham 36, Ipswich Town 21, Leicester 18, Southampton 11.

Leicester e Southampton retrocesse aritmeticamente in Championship per la prossima stagione.