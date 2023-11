Di misura (1-0). Al Pontevalleceppi basta la zampata di Ricci nel primo tempo. L’Atletico Bmg mastica amaro, è la quarta sconfitta consecutiva

PONTEVALLECEPPI

1

ATLETICO BMG

0

PONTEVALLECEPPI (3-5-2): Biscarini; Cerboni, Ravanelli, Ricci; Buonavolontà (22’st Dyrma), Dolcini, Giuliacci, Procacci, Silvestri (40’st Covarelli); Dragoni (1’st Malà), Retini. A disp.: Brachelente, Puletti, Zaroli, Bazzarri, Bettiol, Jemi. All.: Fioretti (Polverini squalificato).

ATLETICO BMG (4-3-2-1) Bocci; Francescangeli, Paletta, Di Mauro, Purgatori; Proietti, Treppiedi, Sbarzella (16st Valentini); Paciotti (30st Mersala), Canavese; Bezziccheri. A dis. Ercolanetti, Pasqualini, Zejnulai, Tomaino, Mencarelli, Santini, Fondi. All: Ciccone

Arbitro: Passagrilli di Perugia (Di Giuseppe di Terni, Mancini).

Rete: 41’pt Ricci.

Note: ammoniti Dolcini, Ravanelli, Bezziccheri, Treppiedi, Francescangeli. Angoli: 3-7.

Colpo grosso del Pontevalleceppi che supera 1-0 l’Atletico BMG, in quella che è stata di fatto l’anticipazione della finale di Coppa Italia di Eccellenza del 6 dicembre. Quarta sconfitta di fila per la formazione di Ciccone, che resta ferma a quota 14 punti, mentre i biancorossi dello squalificato Polverini salgono a 13. La gara si decide al 41’. Punizione sul secondo palo di Dragoni che trova la testa di Ravanelli, doppio rimpallo che favorisce Giuliacci che rimette in mezzo e sulla linea c’è Ricci che segna. Nella ripresa Dolcini sfiora il gol: palla sul palo.