DI MISURA (1-0). Salis esalta Pierantonio. Castiglione beffato

PIERANTONIO 1

CASTIGLIONE DEL LAGO 0

PIERANTONIO (4-3-3): Zandrini; Pettinelli, Allegrucci, Petrara, Scarlino; Procacci, Rondoni (34’ st Gaggioli), De Iulis (29’ st Piras); Salis M. , Fastellini, Salis Y. (34’ st Laassiri). A disp. Sergiacomi, Conti, Montefusco, Lanzi, Cervini, Dragoni. All. Bruni

CASTIGLIONE DEL LAGO (4-3-3): Ranieri; Sabadashka (1’ st Bertini) , Edu Mengue, Ferri 6, Manchia; De Montis, Manjate Silva , Mennini (32’ st Versiglioni); Vassallo (1’ st Alessi), Osakwe, Verrilli. A disp. Castrini, Bertini, Bavone, Pompili, Versiglioni, Treppiedi, Ferrario, Alessi. All Machi

Arbitro: Vendramin di Terni (Silvioli, Alessi)

Marcatore: 29’ pt Salis Y.

NOTE: Ammoniti: De Iulis, Petrara, Zandrini, Pettinelli (P) Osakwe, Versiglioni (CA). Recupero: 2’ pt, 5’st Spettatori: 150 circa.

Il Pierantonio non si ferma più. La formazione di Bruni batte anche il Castiglione del Lago conquistando la seconda vittoria consecutiva che lancia i biancazzurri al terzo posto, con tanto di aggancio alla Narnese, sconfitta dall’Olympia Thyrus. Resta invece sempre più invischiato in zona playout il Castiglione del Lago che soccombe quando, al 29’, il soluto Yuri Salis è micidiale a tu per tu con Ranieri. Palla in rete e ottavo centro in campionato per l’esterno d’attacco classe 2002.