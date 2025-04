Tare vicino al ruolo di direttore sportivo del Milan: sfide e strategie future

L’incontro con Cardinale e Ibrahimovic, il contro-sorpasso a Paratici, il colloquio con Furlani: Tare sembra sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. L’ex Lazio avrà diverse gatte da pelare. Tra le prime i contratti che scadranno a giugno 2026 di Maignan e Theo Hernandez. Con il portiere era stata trovata una bozza d’accordo per il rinnovo (2028) e un aumento dell’ingaggio (4,5-5 milioni), ma la chiusura non è ancora arrivata. Il difensore, invece, ha più volte ribadito di voler rimanere, mentre il club aveva accettato l’offerta del Como in gennaio e sembra pensarla diversamente.

In scadenza, tra qualche mese, anche Jovic: l’opzione del prolungamento di un anno, fino a poco tempo fa lontanissima, non lo è più. Sta convincendo anche Abraham: valutato dalla Roma 25 milioni, costo elevato anche per l’ingaggio (4,5). Dall’altra parte c’è Saelemaekers che i giallorossi vorrebbero trattenere e il cui valore è salito rispetto ai 15 milioni sui quali si era rimasti, a voce, quest’estate. Molto meno certa la permanenza di Walker: i 5 milioni di riscatto da versare al City non sono più una formalità. Già lontano dai rossoneri Joao Felix: tornerà al Chelsea, pronti a scommettere su di lui Benfica e Galatasaray.

C’è chi poi potrebbe definitivamente rimanere lontano dal Milan, dopo il prestito: su tutti Kalulu (dalla Juventus arriveranno 14 milioni più 3 di bonus), ma anche Bennacer (in caso, 12 milioni dal Marsiglia) e Pobega (stessa cifra dell’algerino, il Bologna è intenzionato a trattare). Le certezze (da trattenere): Reijnders, Pulisic, Leao. In uscita, invece, uno tra Thiaw (piace in Germania) e Tomori (apprezzato da Juve e Tottenham in gennaio) oltre a Chukwueze. In entrata occhio soprattutto al Made in Italy: Ricci (Torino) e Lucca (Udinese) sono seguiti da tempo come Orsolini (Bologna, sondato anche a gennaio) e la suggestione Chiesa. Per la difesa, in lista Coppola (Verona) e Comuzzo (Fiorentina). Scelte che andranno condivise con il nuovo allenatore: il profilo di Massimiliano Allegri sembra mettere (quasi) tutti d’accordo.