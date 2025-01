Dinamo Zagabria-Milan: Tomori terzino destro a sorpresa. Nella Dinamo c'è l’ex Napoli Rog

Milano, 29 gennaio 2024 – Tre punti. Questa è la distanza che separa il Milan dall’accesso aritmetico agli ottavi di finale di Champions League e che i rossoneri proveranno a colmare questa sera dalle 21 nell’ultimo impegno della prima fase della coppa sul campo della Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro. Un traguardo, quello degli ottavi, che permetterebbe al club rossonero di dare slancio a una stagione sin qui contraddistinta da tanti alti e bassi ma anche di mettere in cassa milioni freschi che potrebbero essere utili per dare l’assalto finale al grande obiettivo del mercato invernale: l’attaccante messicano Santiago Gimenez, che il Milan vuole fortemente portare in nonostante la forbice della distanza tra l’offerta del club di via Aldo Rossi e le richieste del PSV Eindhoven (40 milioni a fronte dei 30 offerti dai rossoneri) sia ancora piuttosto ampia.

Conti che però non fa mister Sergio Conceiçao, il quale punta dritto all’obiettivo ottavi senza passare dal playoff. Per centrarlo il tecnico portoghese è pronto a schierare i suoi uomini migliori – al netto delle assenze – senza concedere turni di riposo a chi ha giocato di più, come Alvaro Morata, e magari avrebbe bisogno di ricaricare le batterie: “Io penso a partita per partita, senza fare calcoli. Quando si fa così poi i risultati non sono positivi. Dobbiamo focalizzarci sulla gara contro la Dinamo che sarà importante e difficile per centrare il secondo obiettivo, dopo la vittoria della Supercoppa che abbiamo raggiunto bene: arrivare tra le prime otto. Siamo concentrati su questo e al derby ci penseremo da giovedì”. Conceiçao ha poi di fatto mandato definitivamente in archivio la questione legata al diverbio con capitan Calabria dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Parma: “Settimana movimentata? Non servono cose non interessanti per dare la scossa. La scossa deve arrivare direttamente dal lavoro sul campo e dalla motivazione di poter giocare nella miglior competizione al Mondo dedicata ai club. Vogliamo chiudere la prima fase nel migliore dei modi. La motivazione si trova ogni giorno a Milanello, perché abbiamo la responsabilità di difendere un club come il Milan che è la cosa più importante”.

Le possibili scelte di Conceiçao e Cannavaro

Il tecnico portoghese del Milan dovrebbe optare per un 4-3-3 pronto a trasformarsi in 4-2-3-1 ma dovrà necessariamente fare di necessità virtù a causa di una lista di ben otto giocatori non disponibili. Sulla corsia di destra, nel pacchetto arretrato davanti a Maignan, è vera e propria emergenza vista la squalifica di capitan Calabria e l’assenza per infortunio di Emerson Royal (Walker non è ancora in lista). Il ruolo di terzino destro dovrebbe quindi essere ricoperto inusualmente da Tomori, in netto vantaggio nel ballottaggio con Terracciano. Al fianco dell’inglese i centrali Gabbia e Pavlovic e Theo Hernandez. In mediana Musah e Fofana, con Reijnders a fare da collante tra il centrocampo e la trequarti dove ci saranno anche Pulisic e Leao a supporto della punta Morata. Cannavaro risponderà con uno speculare 4-3-3: Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel saranno i quattro difensori a supporto del portiere Nevistic, mentre Ademi e l’ex Napoli Rog saranno le mazzali ai lati di Bernauer. Davanti, infine, il tridente composto da Stojkovic, Baturina e Kulenovic.

Orari e dove vedere la gara

La gara Dinamo Zagabria-Milan, valida per l’ultimo turno della prima fase della UEFA Champions League, sarà visibile mercoledì 28 gennaio a a partire dalle ore 21 in diretta in esclusiva su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now.

Probabili formazioni

Dinamo Zagabria (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic. All. Cannavaro Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceição.