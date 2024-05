Disordini dopo la partita di Serie D tedesca: oltre 150 agenti feriti

Berlino, 6 maggio 2024 – Quando il calcio sfocia nella violenza. Succede anche tra i dilettanti: un esempio è quanto accaduto in un match di dilettanti in Germania, dove sono rimasti feriti oltre 150 agenti di polizia.

La responsabile degli Interni e dello Sport della città-Stato di Berlino, Iris Spranger, ha condannato oggi le violenze nella partita di sabato tra BFC Dynamo ed Energie Cottbus a Berlino, che ha provocato il ferimento di 155 agenti di polizia. "Lo condanno assolutamente", ha dichiarato, esprimendo la sua indignazione per i disordini tra i tifosi durante una partita del campionato regionale nordorientale, la quarta divisione del calcio tedesco.

La politica berlinese ha spiegato di aver chiesto spiegazioni alla BFC Dynamo, conosciuta anche come Dinamo Berlino, nonché alla Federcalcio di Berlino e alle associazioni di tifosi coinvolte. "Il club deve dirci adesso cosa vuole fare con i suoi tifosi. Sono i soldi dei contribuenti che abbiamo dovuto utilizzare con 1.000 agenti di polizia per la sicurezza", ha commentato lo schieramento motivato dagli scontri. Nella partita di sabato ci sono stati disordini tra i blocchi di tifosi.

Secondo le autorità, 116 agenti della polizia berlinese e federale sono rimasti feriti dal gas, 28 agenti di polizia sono rimasti feriti da aggressioni e 11 agenti di polizia federale sono stati feriti da articoli pirotecnici.

La polizia ha inoltre arrestato temporaneamente almeno 74 sospetti e inizialmente sono state presentate 62 accuse. "Quanto è costata l'intera operazione, come si sono verificati i danni allo stadio, chi li paga, come vogliono affrontarla i tifosi in futuro?", sono state le domande poste da Spranger, che ha preteso risposte chiare da parte dei tifosi club della capitale tedesca.