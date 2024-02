"Docuserie Pubblica di domani: appuntamento al Torrino di S. Rosa per la seconda tappa del Tour a Firenze"

Tutto è pronto per l’appuntamento con la docuserie Pubblica di domani, giovedì che si terrà al "Torrino di S. Rosa" alle ore 17, in collaborazione con la Fondazione Italia Digitale e Rondinella. Seconda tappa del Tour di Pubblica a Firenze, la prima docuserie sulla comunicazione e informazione pubblica digitale, girata a Firenze, Roma, Napoli, Torino. Prodotta dall’Associazione Pa Social in collaborazione con Fondazione Italia Digitale Binario F, Meta, realizzata da Edera Rivista con immagini da tutta Italia di molte amministrazioni coinvolte. Durante la serata si terrà anche la presentazione del Rondinella Marzocco Lab che punta a formare i ragazzi e le ragazze con temi della sostenibilità e del digitale, il metaverso, il social network, le chat, l’intelligenza artificiale e le buone pratiche per rendere il digitale popolare. Tra gli interventi quelli di Francesco Di Costanzo, presidente Pa Social e Fondaz. Italia Digitale, di Lorenzo Bosi presidente della Rondinella. All’evento partecipano anche altre società sportive: l’Affrico, Albereta e Firenze Sud.

G.P.