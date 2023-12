Domani l’Entella attesa al Tubaldi: "In campo una Recanatese decisa"

"Vogliamo chiudere in maniera splendida un’annata stupenda: sappiamo bene delle difficoltà che ci aspettano ma la determinazione che abbiamo è grande come d’altronde le nostre motivazioni". Così Giovanni Pagliari alla vigilia della sfida di domani, alle 18.30 contro la Virtus Entella al Tubaldi, ultimo capitolo di un anno sportivo memorabile e non solo per la ricorrenza del centenario.

Pagliari, quali indicazioni ha potuto trarre dall’impegno dei liguri martedì scorso contro la Juve NG dove il risultato finale di 0-1 è stato, probabilmente, bugiardo?

"Forse per quanto si è visto nel secondo tempo quando la rosa profondissima dell’Entella, unita alla sua qualità, ha costretto i bianconeri alle corde. Nella prima frazione invece sono stati messi sotto ma ciò non toglie nulla al fatto che sono una squadra forte, costruita con ben altri obiettivi e che si trova a rincorrere posizioni in classifica dopo un avvio difficile. Potenzialmente comunque hanno grandissime capacità".

Cosa c’è da temere in modo particolare? Forse il reparto offensivo?

"È una compagine di alto livello un po’ in tutti i reparti. Davanti non avranno Zamparo (squalificato per recidività in ammonizione ndr) ma ci sono elementi che possono farti male in ogni momento. Dietro c’è una colonna come Parodi ed ancora Meazzi, Petermann ed altri. Cosa dobbiamo fare? Semplicemente giocare come sappiamo cercando soprattutto di sfruttare quelle opportunità che riusciremo a creare".

Abbiamo detto di un Veltri praticamente recuperato per cui, l’unico assente, sarà Manè?

"Veltri è abile ed arruolato nel senso che anche mercoledì ha disputato un’ora di partitella assieme agli altri. Spetterà a me poi la decisione se impiegarlo o meno. Manè sta proseguendo il suo percorso di cure e credo che lo riavremo a disposizione per la trasferta di Sassari, dopo la sosta Natalizia che ci servirà davvero per staccare un po’ la spina".

Oltre alle energie fisiche, il dispendio è anche mentale presumo?

"Assolutamente sì perché il contesto, come sapevamo, è quello di un girone estremamente competitivo dove non è consentita la minima distrazione ma questa sarà una considerazione che ci accompagnerà sino al termine della stagione".

Ricordiamo che la chiusura della vendita dei tagliandi è prevista in contemporanea con il fischio d’inizio del match. Biglietti disponibili on line, sul sito vivaticket.com e al rivenditore autorizzato Tabaccheria Tonino alla zona ex Eko. L’ingresso per gli under 12 è gratuito, previa l’esibizione del biglietto omaggio. Sparuta la rappresentanza annunciata della tifoseria ospite: d’altronde, gli oltre mille chilometri da affrontare e la serata prenatalizia non agevola certo la trasferta.

Andrea Verdolini