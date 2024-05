Domani l’Europa League. Gasp e De Rossi per una finale tutta italiana

La Lupa, la Dea e la Viola in campo nella stessa sera per difendere un posto in Europa: appuntamento domani sera alle 21. In semifinale è ancora una sfida tra Roma e Bayer Leverkusen (diretta su Rai 1). Molto però è cambiato da maggio 2023, sulle panchine non ci sono più Mourinho e Xabi Alonso. Il Bayer vuole vendicare l’eliminazione dello scorso anno, i giallorossi di De Rossi puntano alla terza finale europea consecutiva. Buone nuove: Lukaku e Smalling sono tornati ad allenarsi con il gruppo. Da valutare le condizioni di Pellegrini. De Rossi sta pensando anche se cambiare il modulo, per dare maggiore copertura contro una squadra che non perde da 46 partite e che ha dominato la Bundesliga.

Djimsiti al centro della difesa e il tridente d’attacco sono le certezze a cui si aggrappa l’Atalanta in vista dell’altra semifinale d’andata d’Europa League in casa dell’Olympique Marsiglia (in tv su Sky). Gasperini vuole arrivare fino in fondo, sapendo che potrebbe trovarsi di fronte la Roma in una finale tutta italiana. Scamacca, non schierato domenica con l’Empoli perché avvertiva fastidio nel calciare la palla, resta il dubbio su chi accompagnerà Lookman sulla trequarti alle spalle del centravanti romano. La maglia, rispettando le gerarchie abituali, dovrebbe spettare a Koopmeines, come seconda opzione, De Ketelaere è preferito a Miranchuk.

La Fiorentina si prepara per la seconda semifinale consecutiva di Conference. C’è il Brugge per il primo round, diretta su Tv8. I Viola puntano a riscattare la delusione di un anno fa con il West Ham, a riportare a Firenze un trofeo che manca da 23 anni e dedicarlo a Joe Barone. Italiano può contare sul gruppo al completo: dovrebbero rientrare Mandragora, Terracciano, Biraghi, Milenkovic, Bonaventura, Beltran, Belotti e Nico Gonzalez.