Dopo il 4-0 al Pescara lo sponsor anticipa il rinnovo. Candieracci: "Tda sarà con la Vis. Il progetto giovani è vincente»

La rotonda vittoria sul Pescara porta buone nuove anche fuori dal campo. Franco Candieracci, Ceo di Tda informatica, uno degli sponsor principali della Vis, annuncia l’intenzione di proseguire il rapporto con il club ben in anticipo con la fine del campionato. "Questa partnership – dice – è solamente il primo dei tanti obiettivi lungo termine che ci siamo prefissati. La nostra è una sinergia che continuerà a rinnovarsi negli anni, grazie anche agli ottimi risultati che stiamo vedendo in campionato. Passione, rispetto, determinazione, impegno, eccellenza e lavoro di squadra. Sono queste le caratteristiche che accomunano Tda Informatica e Vis Pesaro".

Candieracci ha aderito al progetto presentato dal presidente Mauro Bosco diventando partner all’inizio della stagione, decidendo di credere soprattutto nelle categorie giovanili. Un legame che poi si è consolidato nel tempo: "Da anni sponsorizziamo diverse società sportive, con l’obiettivo di sostenere giovani talenti e di promuovere i valori dello sport. Il calcio accende grande entusiasmo ed emozioni in ognuno di noi e riteniamo che la Vis, società tra le più antiche d’Italia, rappresenti al meglio le strategie di sviluppo del nostro brand". Quindi il Ceo di Tda spiega cosa l’ha convinto a credere del progetto: "Riteniamo che lo sport sia un potenziale educativo fondamentale per la formazione dell’individuo e, con il nostro supporto, desideriamo contribuire al successo e alla crescita di questi ragazzi ai massimi livelli. La scelta di puntare sul settore giovanile non è casuale. Crediamo che under 13 e under 14 siano categorie di transizione che possono presentare delle sfide particolarmente complesse per gli atleti, e noi li vogliamo sostenere".

"Tda informatica – aggiunge Candieracci – è una Software House di Pesaro che sviluppa, implementa e gestisce soluzioni gestionali Erp, tecnologicamente all’avanguardia, con una strategia di offerta in grado di rispondere ad ogni esigenza aziendale. Accompagniamo la crescita delle aziende nel processo di Digital Trasformation e la nostra customer experience è da sempre pensata e realizzata con l’obiettivo di costruire collaborazioni di successo e a lungo termine".

