DOPO LA MAXI-RISSA. Sei gare senza tifosi per il Trabzonspor

Martedì il Fenerbahce aveva deciso di rimanere nella serie A turca, ieri è arrivata la sanzione per il Trabzonspor dopo le violenze dei suoi tifosi in campo, al termine della partita contro il Fenerbahce. La giustizia sportiva della federcalcio turca ha inflitto sei partite a porte chiuse al Trabzonsport, ha squalificato per una giornata due giocatori della squadra di Trebisonda, il difensore olandese del Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, che ha colpito un tifoso del Trabzonspor entrato in campo per la rissa finale, e il portiere Irfan Can Egribayat. Tredici tifosi erano stati fermati, e cinque sono ancora agli arresti dopo gli incidenti.