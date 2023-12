Dopo la sconfitta in Mls Cup. Dubbio Chiellini : "Ora mi ritiro?. Devo pensarci»

"È stato un bellissimo viaggio, potrebbe essere stata la mia ultima partita. Mi prenderò un paio di giorni per decidere". Un velo amaro sul futuro di Giorgio Chiellini (foto da Instagram @giorgiochiellini), dopo la sconfitta (per 1-2) con i suoi Los Angeles Fc contro il Columbus Crew. Le parole arrivano dopo il match disputato nello Stato dell’Ohio, un bis mancato per i campioni in carica. "Purtroppo una delle due squadre doveva perdere – prosegue l’ex bianconero sulla propria pagina Instagram –. Ho imparato a vincere e a perdere, loro stanotte sono stati migliori di noi". A sbloccare il match ci pensa al 33’ Hernandez su calcio di rigore. Al 37’ il raddoppio firmato da Yeboah. Nella ripresa al 29’ Dénis Bouanga accorcia le distanze per Los Angeles. Per il Columbus Crew si tratta del terzo successo della storia dopo quelli conquistati nel 2008 e nel 2020. Il LAFC di Giorgio Chiellini era invece campione in carica dopo il successo nel 2022 ai calci di rigore contro il Philadelphia Union.

Che sia l’ultimo atto della carriera con gli scarpini di Giorgio è ancora tutto da vedere. L’ex bianconero comunque potrebbe andare incontro a una carriera da dirigente, come aveva fatto intuire qualche giorno fa. "Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale posizione ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione", aveva detto l’ex campione d’Europa a ‘The Athletic’. "Non vedo l’ora di tornare allo stadio durante le vacanze di Natale –aggiunge

Chiellini –. Ora mi sto godendo la vita qui a Los Angeles con la mia famiglia. La mia aspirazione maggiore è lavorare nel management. Ho una laurea in economia e una in Mba in calcio. Ora non mi sento di fare l’allenatore".