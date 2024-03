Due stop consecutivi. Pro Patria, l’analisi della sconfitta: "Nell’ultima gara è mancata la testa»

La Pro Patria cercherà di ritrovare la rotta contro il Legnago allo stadio Carlo Speroni, dopo due stop di fila con Vicenza, tra le mura amiche e Fiorenzuola in trasferta. "Non ci sono alibi - ha detto giustamente al termine della sfida Beppe Le Noci, vice di Riccardo Colombo, capo allenatore della Pro Patria squalificato in occasione dell’ultima partita - Non ci siamo stati con la testa a Fiorenzuola. Abbiamo fatto un buon girone di ritorno in cui abbiamo dovuto spingere tanto. Abbiamo raccolto dei punti, ma non sono ancora abbastanza, lo spreco di energie mentali e fisiche c’è stato ed è stato senz’altro alto, ma noi dobbiamo andare oltre perché la differenza le fanno le motivazioni che si hanno dentro di sé".

Il cambio di modulo con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 ha portato i suoi frutti nel girone di ritorno, ma ora resta da completare l’opera mettendoci la giusta grinta. Aggiunge saggiamente capitan Luca Bertoni, faro del centrocampo del club bustocco: "Dobbiamo lavorare sulla determinazione perché quella è stata il nostro punto di forza fin qui. Questa sconfitta deve servirci da lezione per le partite che mancano da qui alla fine del campionato di serie C, dobbiamo rivedere i nostri errori e saper ripartire con ancora più forza di prima. Le motivazioni fanno tutto".

Luca Di Falco