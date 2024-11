Dura lex sed lex. Cari genitori attenti ai falsi agenti

Nitti *

Da anni gli agenti dei calciatori sono i protagonisti delle trattative di mercato con commissioni “monstre“ che i club sono costretti a pagare. Poi ci sono gli agenti che operano nel sottobosco tra i dilettanti o assistono giovani promesse (anche bambini). È giusto però conoscere il regolamento, che spesso sfugge anche ai genitori. Il D. Lgs. 37/2021 regola la professione di agente sportivo. All’art. 4 si tratta di accesso alla professione e di iscrizione al registro degli agenti sportivi (istituito dal CONI) e vengono elencati i requisiti per l’iscrizione, tra cui l’assenza di condanne penali e il superamento dell’esame di abilitazione. La medesima norma vieta agli sportivi e alle società di avvalersi di soggetti non iscritti al famigerato registro. Fino qui siamo nel lecito. Uno dei casi purtroppo più frequenti è quello dell’asserito agente che millanti la possibilità di far conseguire a giovani calciatori grandi opportunità di carriera. Né il calciatore (ovvero i genitori in caso di minore: che nella speranza di avere un Messi in casa incaricano i falsi agenti riconoscendogli anche una bella somma per il disturbo a titolo di “rimborso spese“) né le società devono o possono incaricare il falso procuratore. L’agente truffaldino avrebbe una responsabilità penale per esercizio abusivo della professione, di cui all’art. 348 c.p., mentre il cattivo procuratore che con artifizi o raggiri, si procuri per la sua attività senza abilitazione un indebito profitto economico è passibile di un’azione penale per la fattispecie del delitto di truffa ex art. 640 c.p., altresì reato presupposto in materia di responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Brutta gente questi falsi agenti, esercitano abusivamente e costruiscono vere e proprie truffe (e comunque mai anticipare cifre di denaro a questi loschi figuri). Diffidate gente da tutti coloro che vi promettono facili profitti e soprattutto da chi lo fa senza averne titolo.

* Avvocato di diritto

sportivo, civile e

societario