E’ 3-1. Tavernelle, tris al Branca e balzo in classifica

TAVERNELLE: De Marco, Antolini, Polpetta, Benda, Fiorucci, Andreoli, Ceccomori, Cerboni, Cacciamano, Salvucci, Russo. A disp.: Cardinali, Orlandi, Mencarelli, Fahimi, Felici, Ferricelli, Ceccarelli, Graziani, Patalocco. All.: Valentini

BRANCA: Lapazio, Giacometti, Sorbelli, Gatti, Fondacci, Bontempi, Fastellini, Giambi, Marchi, De Iuliis, Benedetti. A disp.: Sergiacomi, Roscini, Lilli, Sarrelli, Masci, Patrignani, Biagiotti, Marchi, Soumahoro. All.: Lisarelli

Arbitro: Ottaviani di Foligno (Silvioli-Batini di Foligno)

Reti: 14’ pt Cacciamano (T), 9’ st De Iuliis (B), 18’ st Russo (T), 49’ st Salvucci (T). NOTE: spettatori 200 circa. Recupero: pt 2’, st 4’.

Vittoria pesantissima per il Tavernelle che batte 3-1 il Branca e si porta a 2 punti dai playoff. A sbloccare la partita è Cacciamano che firma il gol numero 7 in campionato. In avvio di ripresa il Branca trova il pari con De Iuliis. Il Tavernelle mette subito la freccia con Russo che mette a segno la rete del 2-1 che riaccende l’entusiasmo in casa gialloverde. Nel finale, in contropiede, Salvucci sigla il 3-1.