Eccellenza 2024/2025: qui Scandicci. Obiettivi, mercato e caso stadio. Davitti: "Idee chiare e vincenti»

Il futuro per lo Scandicci è già scattato. La nuova stagione di Eccellenza 2024-25 è partita con il primo passaggio obbligato con le conferme di Claudio Davitti nella veste di direttore generale con facenti funzioni di direttore sportivo, più quella di Claudio Ventrice nella veste di allenatore; sono due artefici di una stagione di alto livello appena conclusa. Inoltre, lo staff tecnico è stato completato con la riconferma di Massimiliano Burchi (tecnico della Juniores dello scorso anno) nella veste di allenatore in seconda, di Andrea Zamperini in qualità di allenatore dei portieri e con Carlo Buccioni massaggiatore. Stabilito il budget e fissati gli obiettivi, la società del presidente Fabio Rorandelli a breve inizierà a parlare di mercato. Ovviamente, sottotraccia, alcune di queste dinamiche, come è normale che sia, sono già in moto con nomi nuovi al riguardo che difficilmente trapelano.

"Posso solo anticipare che ci saranno pochi cambiamenti – punta il dito dritto sull’argomento il direttore generale dei Blues, Claudio Davitti – Stiamo parlando con i giocatori e al momento posso confermare che resterà un 70% dell’attuale rosa. Vogliamo ripartire con Sinisgallo, Poli, Del Pela, Grillo, Masini e Alfani che sono i punti cardini della squadra. Nei prossimi giorni inizieranno i colloqui anche con il resto della rosa". Se arrivassero delle richieste per l’attaccante Vezzi? "Dipenderà tutto dalla volontà del giocatore – risponde –. Se vorrà restare ancora con noi saremmo contenti".

Quindi la questione nuovo stadio. Questo il punto di vista di Davitti. "E’ ancora tutto fermo. Con la situazione del ’Bartolozzi’ molto disagevole per noi". Per questo vi siete interessati all’impianto del Bozzi? "Usando il condizionale potrebbe essere una soluzione, come pure quella dell’impianto di Sesto Fiorentino, del Galluzzo o di qualche altra struttura ancora da individuare. Il problema c’è: ci stiamo lavorando".

