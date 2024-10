Eccellenza, 5ª giornata. Urbino, dopo le belle prestazioni ora servono punti. K-Sport, Urbania e Alma cercano risultati fuori casa

Oggi l’Eccellenza propone lo scontro diretto tra due candidate alla vittoria finale, Matelica e Maceratese. Tra le squadre della provincia, solo l’Urbino giocherà in casa.

Atletico Mariner – Urbania. Domenica gli ascolani hanno incamerato il primo successo, a Monte Urano, l’Urbania viene dalla vittoria sull’Alma Juventus Fano. "Ci attende la trasferta più lunga del campionato - dice il ds dell’Urbania Stefano Maggi -. Non inganni la classifica, l’Atletico ha diversi giocatori affermati (il portiere Testa e Napolano su tutti), per cui mi aspetto una gara insidiosa, nella quale dovremo farci trovare pronti". Si gioca al ’Ciarrocchi’ di Porto d’Ascoli alle 15. Arbitra Francesco Uncini di Jesi.

Urbino – Monturano. "Partita, speriamo, della svolta – dice il dg dei ducali, Ivan Santi –. Ci manca solo la vittoria perché anche domenica siamo usciti da Osimo avendo creato e fatto la partita per 90 minuti. In questi momenti basta un episodio, ci vuole mente più libera e serenità. Questo gruppo ci darà tante soddisfazioni perché ha dei valori importanti. Il Monturano è squadra giovane e ambiziosa sappiamo che verrà a Urbino per portare a casa almeno un pareggio giocando chiuso e ripartendo. Ancora fuori Sartori mentre sulla via del recupero tutti gli altri". Si gioca al ’Montefeltro’ alle 15.30. Arbitra Riccardo Negusanti di Pesaro.

Sangiustese Vp – Alma Juventus Fano. Al ’Comunale Villa San Filippo’ di Monte San Giusto l’Alma cercherà di strappare il primo risultato utile della stagione. In settimana è stato ingaggiato il difensore centrale Alex Bengala Gomsi, classe 1998. Arbitra Marco Fiermonte di Macerata.

Montegranaro – K-Sport Montecchio Gallo. "Andiamo a Montegranaro – sottolinea il ds Ettore Mariotti – dopo la buona prestazione di domenica e anche quella di mercoledì in coppa. Affronteremo una squadra che anche sette giorni fa ha dimostrato il propro valre contro la capolista: la conosciamo, dobbiamo essere pronti". Si gioca al ’Comunale La Croce’. Arbitra Francesco Tasso di Macerata.

Fabriano Cerreto – Osimana. In campo al ’Comunale Aghettoni’. Arbitra Simone Malascorta di Jesi. Matelica Calcio – Maceratese si gioca al ’GiovannI Paolo II, arbitra Omar Michele Zampieri di Rovigo. Montefano Calcio – Portuali Calcio Ancona si disputa ’Comunale Dell’Immacolata’, arbitra El Houssine El Mouhsini di Pesaro. Tolentino – Chiesanuova si gioca al ’Della Vittoria’, arbitra Lorenzo Lena di Treviso.

am. pi.