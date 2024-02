Eccellenza. Acf Foligno-Spoleto è un match da non perdere. Manni: "Sfida complicata, non sottovalutiamoli»

FOLIGNO – L’Acf Foligno e lo Spoleto a caccia di punti pesanti ma attenti a chi sbaglia. Il ‘derby’ tra la prima e l’ultima della classe, potrebbe rappresentare un crocevia per entrambi. L’Acf, fin dalle prime partite in vetta alla classifica, non ha mai nascosto ambizioni di primato, al contrario lo Spoleto che da neo – promosso l’obiettivo della permanenza. "Nonostante il grosso divario di punti che ci divide dallo Spoleto - commenta Alessandro Manni - è un appuntamento molto complicato. Affrontiamo una squadra in salute che ha recuperato alcuni degli uomini di migliori. Un collettivo che il turno precedente è stato capace di fermare parzialmente il Terni Fc, seconda forza del campionato che al cospetto dei biancorossi ha rischiato di capitolare. M iaspetto una partita complicata con lo Spoleto che arriverà al Blasone per provare a farci lo sgabetto. E l’Acf? Per superare questo ennesimo esame dovrà scendere in campo determinata con lo spirito giusto evitando di andare allo sbaraglio per ottenere tutto e subito. Mi aspetto una partita intelligente da parte dell’Acf – conclude Manni - capace di aspettare e cogliere l’attimo buono per castigare l’avversario". Acf che oggi dovrà fare a meno di Khribech, squalificato, in forse Settimi. Queste le probabili formazioni.

ACF: Lori, Zichella, Benedetti, Sedran, Mattia, Nuti, Settimi, Rocchi, D’Urso, Calderini.

SPOLETO: Cherubini, Giustini, Monesi, Annibaldi, Brevi, Bengala, Priorelli, Escobar, Di Nicola, Kola, Sabatini.

Carlo Luccioni