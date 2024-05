Eccellenza: appuntamento tra le ‘due grandi’ della stagione. Acf Foligno-Atletico Bmg, sul neutro di Cannara si assegna la Supercoppa

FOLIGNO – Oggi sul neutro di Cannara (fischio di inizio ore 16) va in scena la prima edizione della Supercoppa Umbra. In campo l’Acf Foligno che si è aggiudicata la promozione in serie "D" e l’Atletico Bmg che ha conquistato la Coppa Italia di Eccellenza. Un appuntamento tra le ‘due grandi’ della stagione, che scenderanno in campo per assicurarsi un trofeo di grosso prestigio. "Dopo aver chiuso il campionato alla grande, proveremo a dare il massimo anche in questa occasione. Un trofeo ambizioso – ha commentato alla vigilia Alessandro Manni, tecnico dell’Acf Foligno – a coronamento di una stagione dove siamo riusciti a raggiungere con pieno merito quello che era l’obiettivo prioritario di società e squadra. Dalle prime giornate siamo sempre stati al vertice della graduatoria, ma abbiamo vissuto qualche momento di difficoltà. Il collettivo, attraverso il lavoro e l’impegno, è riuscito a superarlo attraverso i risultati, il carattere e la grande determinazione. Ingredienti vincenti che voglio vedere in campo anche in occasione di questo importante finale della Supercoppa. Non sarà facile perché l’avversario è un collettivo da temere che è riuscito a vincere la Coppa Italia Regionale e arrivare fino alla semifinale nazionali della Coppa Italia. Voglio dire – ha concluso Manni – che l’Atletico Bmg, come è giusto che sia, scenderà in campo con lo stesso nostro desiderio, ovvero quello di conquistare un Trofeo per archiviare una stagione più che positiva". Acf Foligno e l’Atletico Bmg scenderanno in campo con il migliore undici a disposizione anche se entrambe sono obbligate fino a qualche minuto prima del fischio a monitorare le condizioni fisiche di alcuni singoli che in settimana hanno accusato qualche acciacco di troppo. In casa Acf Manni potrà disporre di Nuti e Khribech, assenti con il Pierantonio perché appiedati dal giudice sportivo.

Carlo Luccioni