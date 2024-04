Eccellenza: botta & risposta (1-1). Lama, gol-lampo firmato da Lignani. Il Branca pareggia nel finale

1

: Scarselli 6, Laurenzi 6,5 (39’st Tugliani sv), Volpi 6 (42’st Braccalenti sv), Petricci 6,5, Cappellacci 6, Bernardini 6, Lignani 6,5 (24’st Carbonaro 5,5), Bernicchi 6, Simeone 6 (33’st Marinelli sv), Bartoccini 6, Mariotti 6.

All. Caporali 6,5.

BRANCA: Sangiacomi 6, (50’pt Lapazio 6), Sorbelli 5,5 (24’st Patrignani 6), Lilli 6, Benedetti 6, Bontempi 6, Matarazzi 6, Mangiaratti 6,5, Gatti 5,5 (21’ st Berettini 6,5), Fastellini 6, De Iuliis 6, Biagiotti 5,5.

All. Lisarelli 6,5.

Arbitro: Palombi di Terni 6 (Silvioli eKrriku).

Marcatori: 4’pt Lignani, 40’st Berettini

Pari e patta tra i padroni di casa del Lama e il Branca al termine di una gara non bellissima ma agonisticamente molto tirata. I bianconeri si portano avanti al primo affondo con Lignani, al secondo gol consecutivo in campionato, che infila di testa un angolo di Volpi. La reazione del Branca è debole e affidata a qualche volata di Mangiaratti che ingaggia un bel duello con Laurenzi.

Nel finale di tempo paura per il portiere Sangiacomi che si scontra violentemente con Bartoccini lanciato a rete: entra in campo anche il personale della Croce Rossa ma per fortuna l’estremo difensore eugubino si rialza dopo cinque minuti ma è costretto ad uscire dal campo (al suo posto il portiere Lapazio).

Nella ripresa il Branca attacca in modo più convinto, soprattutto dopo l’ingresso del giovane Berettini che prima alla mezz’ora trova pronto Scarselli poi a cinque minuti dallo scadere mette in rete un suggerimento di De Iuliis su calcio di punizione. Il Lama non riesce a riportarsi in avanti e il pareggio è servito.