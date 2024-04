Eccellenza. Branca, sconfitta a sorpresa in casa con il Castiglione Il Branca subisce una sconfitta inattesa 2-1 contro il Castiglione del Lago, che porta la squadra a 3 punti dalla zona playout. Barbarossa e Ndiaye segnano per il Castiglione, mentre Berettini accorcia per il Branca.