Eccellenza. Cannara-Pontevalleceppi. Esempio di fair play

É il minuto 31 di Cannara-Pontevalleceppi, ventunesima giornata del campionato di Eccellenza. Sul risultato di 0-0, dopo un calcio d’angolo dalla destra, Roselli del Cannara resta a terra infortunato e Silvestri, esterno d’attacco del Pontevalleceppi, invece di crossare, mette palla sul fondo, rinunciando al cross. "Per me – sottolinea Silvestri – è stato un gesto normalissimo. Credevo se Roselli si fosse fatto male. Anche se avessimo segnato, che senso avrebbe avuto? Ci sarebbero state mille polemiche. A parti invertite io mi sarei arrabbiato se gli avversari non avessero fermato il gioco".

Un gesto invece molto apprezzato dal pubblico e dai giocatori cannaresi, rimarcato più volte a fine gara anche dalla dirigenza rossoblù. E, guarda un po’, dopo 4 minuti, sugli sviluppi di un altro angolo, sempre battuto da Silvestri, ma dalla parte opposta, arriverà il gol firmato, di testa, da Ricci per il momentanteo 1-0 del Pontevalleceppi. Complimenti non solo per il fair play, ma anche per i risultati che il Pontevalleceppi sta. 10 punti nelle ultime 4 partite, dopo l’arrivo di Del Bene in panchina, e oggi sarebbe salvezza senza playout.