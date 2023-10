Eccellenza. Città di Castello, basta Giannò. Superato pure l’Atletico Bmg

ATLETICO BMG

0

CITTA’ DI CASTELLO

1

ATLETICO BMG (3-4-1-2): Bocci; Di Mauro, Fapperdue, Fondi; Angeli (6’st Bezziccheri), Paciotti (36’st Valentini), Treppiedi , Proietti (12’st Francescangeli), Mersala (32’st Purgatori); Canavese, Sciacca. A dis: Ercolanetti, Paletta, Tomaino, Sbarzella, Mencarelli. All.: Ciccone

CITTA’ DI CASTELLO (4-3-3): Palazzini; De Vitis, Caruso, Zanchi, Carnicelli; Capezzuto (22’st Conti), Croce, Mattei; Rinaldi (36’st Lavano), Giannò, Pupo Posada (41’st Paladino). A disp.: Bruschi, De Vito, Locchi, Vassallo, Giabbecucci, Peluso. All.: Armillei

Arbitro: Fora di Terni (Amici, Spena)

Marcatore 46’pt Giannò.

NOTE: Ammoniti: Treppiedi, Angeli, Carnicelli, Capezzuto, Rinaldi.

Il Città di Castello firma il blitz di giornata espugnando il campo della Bmg, rilanciandosi in classifica. Non ci sono Valori e Peluso, allora ci pensa Giannò a firmare la vittoria. Per sparigliare le carte in tavola, al 41’ la mezzala destra locale, Paciotti, prova a sfondare a sinistra: nessun problema per Palazzini. E con la Bmg che, pur se molto lentamente, cresce, i tifernati tentano la via della ripartenza, troppo debole nel frangente la conclusione del centravanti Giannò. Lo stesso si può dire anche della punizione battuta da Croci tre minuti più tardi (44’): per i numerosi spettatori di fede locale, solo un brivido. Che diventa terrore nel primo minuto di recupero: Giannò si libera dal limite dell’area con un buon controllo e di sinistro fulmina Bocci. Proteste locali per un presunto fallo subito da Paciotti in avvio d’azione. Per la Bmg possono rivelarsi di vitale importanza i calci piazzati: al 34’ Bezzicchieri però calcia centrale. Nell’assalto finale, Ciccone getta nella mischia la fisicità di Valentini per sfruttare le palle alte, ma il giovane 2005 prova a ripagare la fiducia del tecnico con una volé di sinistro fuori misura. E quando Palazzini nel recupero vola sulla punizione da distanza siderale di Bezziccheri, il Città di Castello può festeggiare una vittoria con un peso specifico che va aldilà dei tre punti e, in questo caso, l’espulsione nel finale di Armillei non guasta la festa.