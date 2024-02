"Eccellenza: Città di Castello sfida l'Atletico BMG per scalare la classifica"

Al “Bernicchi” va in scena oggi l’anticipo della 23^ giornata di Eccellenza tra il Città di Castello e l’Atletico BMG. Per i tifernati, reduci dal pareggio di Marsciano, è arrivato il momento di provare ad alzare l’asticella e fare dei punti importanti anche con le squadre dell’alta classifica. L’undici di Farsi, che domenica scorsa ha regolato l’Angelana con un netto 3-0 tra le mura amiche, si trova al sesto posto con soli tre punti di vantaggio sui biancorossi. Inutile dire che un successo contro l’Atletico BMG consentirebbe a Peluso e soci un importante balzo in classifica, nonché la possibilità di mettere dietro molte squadre e fare un pensierino ai play off, dopo una prima parte di stagione complessa. La formazione ospite ha colto in trasferta quasi la metà dei punti in classifica, 15 su 31, segnando 16 gol, ed è quindi da temere particolarmente per la qualità della rosa, anche se dovrà fare a meno di Fapperdue, squalificato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Tutti a disposizione invece per mister Antonio Armillei che potrà contare anche sul rientrante Mattei che ha scontato la squalifica domenica scorsa contro la Nestor.

Probabile formazione: Palazzini, Vassallo, Caruso, Capezzuto, Tersini, Cusanno, Pupo Posada, Mattei, Giannò, Peluso, Rinaldi.

Arbitro: Gabriele Passagrilli di Perugia (assistenti: Frizza e Mancini)