Eccellenza, dopo la vittoria sull’Angelana. Pierantonio, la salvezza è fatta in casa: "Questo è lo spirito che ci stimola ad andare avanti»

Una salvezza… fatta in casa. Stavolta è proprio il caso di dirlo. Il presidente Giuseppe Fumanti e i due figli, Luca e Filippo, si godono la vittoria sull’Angelana che ha di fatto certificato la permanenza della matricola Pierantonio nel campionato di Eccellenza, con la compagine di Bruni a più 8 sulla zona playout a 4 turni dalla fine. Un traguardo fissato ad inizio anno dopo aver stravinto il campionato di Promozione. In quattro anni la formazione biancazzurra, dopo l’avvento al comando del club della famiglia Fumanti, ha saputo risalire dalla Prima categoria alla serie A regionale. "Non ci possiamo lamentare dei risultati sportivi ottenuti in questi quattro anni – sottolinea il vicepresidente Filippo Fumanti – e siamo contenti del fatto che sia proprio una vittoria di famiglia e di paese. Questo è lo spirito che ci ha spinto ad imbarcarci in questa avventura e questo è lo spirito che ci stimola ad andare avanti e a fare sempre meglio".

Intanto è nata anche una scuola calcio per i bambini del paese e delle zone limitrofe e sono arrivate delle migliorie all’impianto che porta il nome di Alessio Marinelli, primo tifoso del Pierantonio che sicuramente, da lassù, sarà stato il primo ad esultare domenica scorsa al gol di Michael Salis. "Il suo sogno – continua Fumanti – era quello di rivedere il Pierantonio in serie D. Quest’anno sapevamo bene che avremmo dovuto assestarci e abbiamo visto quanto sia difficile l’Eccellenza. Diciamo solo che con un pizzico di esperienza in più, nella prossima stagione, proveremo a fare ancora meglio". Con Giacomo Bruni in panchina? "Il mister ormai è uno di famiglia e i risultati parlano per lui".