Eccellenza: il programma delle gare odierne (ore 15). Lama-Branca: vietato sbagliare. Lo Spoleto fa visita al Pierantonio

Penultima giornata di Eccellenza con fari puntati sul big match dello Strinati dove il Terni Fc ospita la capolista Acf Foligno. Fischio di inizio alle 15.

Castiglione del Lago-Angelana: onorare al meglio le ultime due gare che restano l’obiettivo dell’undici di Recchi e di quello di Gregori.

Ellera-Narnese: punti salvezza cercasi per i rossoblù di Sabatini che proprio ad Ellera, un anno fa, conquistarono la permanenza in Eccellenza, condannando i corcianesi ai playoff.

Lama-Branca: vietato sbagliare per entrambe. Il Lama vuole abbandonare il penultimo posto, peggior piazza in ottica playout. Il Branca ha bisogno di punti per evitare i playout.

Olympia Thyrus-Nestor: i marscianesi ormai retrocessi fanno visita alla compagine di Sugoni in cerca di una vittoria per provare ancora ad uscire dalla zona retrocessione.

Pierantonio-Spoleto: al Marinelli sarà festa per la salvezza, obiettivo che vuole anche lo Spoleto alla ricerca di punti fondamentali.

Pontevalleceppi-Città di Castello: padroni di casa ormai salvi, tifernati costretti a vincere per sperare di abbandonare il sestultimo posto.

Tavernelle-Atletico Bmg: ai gialloverdi basta un punto per la salvezza ma la Bmg vuole onorare al meglio il campionato.

Terni Fc-Acf Foligno: una partita che vale una stagione. Dubbio Dida per i padroni di casa, capolista senza capitan Mattia squalificato. In caso di vittoria, sarebbe serie D per l’Acf Foligno. In caso di arrivo a pari punti, domenica prossima, sarà spareggio in campo neutro.