Eccellenza, il punto sul campionato. Jesina guida il gruppo. Osimana ancora dietro

Jesina settima, Castelfidardo un gradino più giù, Osimana dodicesima. Queste le posizioni delle tre squadre della provincia di Ancona alla fine del girone di andata in Eccellenza. Obiettivo? Agguantare minimo una posizione playoff, non impossibile visto il grande equilibrio che regna anche quest’anno nel massimo campionato regionale. Dove a comandare ci sono due squadre non pronosticate alla vigilia a recitare un ruolo da protagonista: Chiesanuova e Civitanovese. Che hanno un punto di vantaggio sull’Urbino e appena due su tre squadre: K Sport Montecchio Gallo, Montegranaro e Montefano. Poi c’è la Jesina (23 punti) che dista appena una vittoria dal primo posto. Sì, appena tre punti dalla vetta, sicuramente un bilancio positivo per la formazione di Simone Strappini dopo metà campionato, con un ruolino di marcia da applausi, in casa, con i biancorossi che hanno conquistato 17 punti sul proprio campo, in quel Carotti dove nell’ultima giornata è uscita a mani vuote anche la capolista Civitanovese. "Il tifo del Carotti ci dà una spinta unica" ha sottolineato nei giorni scorsi mister Strappini che vuol partire fortissimo nel girone di ritorno potendo contare anche su un Chacana (attaccante argentino) in più. Il Castelfidardo è un gradino appena sotto la Jesina, ottavo con 22 punti assieme al Tolentino, sei dei quali ottenuti nelle ultime due giornate con i due successi che hanno interrotto una serie infinita di pareggi (10 in totale). Un Castelfidardo che ha visto uscite ed entrate nel mercato di dicembre: nel gruppo sono stati inseriti il portiere Alessio Sarti (classe 2004), l’attaccante moldavo Eugen Sidorenco (1989) e il centrocampista Alessandro Evangelisti del 2003. Troppi pareggi anche per l’Osimana (12^ con 18 punti), in serie positiva da nove giornate, ma che ha ottenuto ultimamente solo due vittorie, in casa, contro Jesina e Chiesanuova. Che non hanno migliorato una classifica che vede sempre i ragazzi del duo Aliberti-Labriola in zona playout. In casa "senzatesta" si augurano che la vittoria della Coppa Italia del 21 dicembre contro la Maceratese abbia alzato morale e consapevolezza in Patrizi e compagni - anche se portato anche vari infortuni da Ambanelli a Triana senza dimenticare Buonaventura e Bambozzi - per risalire una classifica che non fa dormire sonni tranquilli. Alla ripresa del campionato, il 7 gennaio, giocheranno tutte in casa: la Jesina riceverà il Montegiorgio, il Castelfidardo il K Sport Montecchio Gallo mentre a Osimo scenderà l’Urbania.