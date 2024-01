Eccellenza. Impresa Pierantonio. Battuta la Narnese

PIERANTONIO

1

NARNESE

0

PIERANTONIO: Zandrini, Capati, Francioni, Piras, Allegrucci, Scarlino, Salis M., Polidori, Morlandi, Pettinelli, Lanzi. A disp.: Falconi, Bei, Sannipoli, Cesarini, Hodaj, Muca, Aronni, Salis Y., Piergentili. All.: Bruni

NARNESE: Rossi, Blasi, Grifoni, Silveri, Ponti, Rodriguez, Petrini, Colangelo, Quondam, Principo, Perotti. A disp.: Lugenti, Pinzaglia, Ceccarelli, Marchetti, Mariani, Defendi, Proietti, Settimi, Binnella. All.: Sabatini

Arbitro: Apuzzo di Terni (Frizza di Perugia- Alessandra Alessi di Foligno)

Marcatore: 35’ st Y. Salis.

Note: spettatori 250 circa. Espulso al 12’ st il tecnico Bruni (P) per proteste.

PIERANTONIO - Vittoria fondamentale per il Pierantonio che riesce nell’impresa di fermare una Narnese in gran salute e che era reduce da tre vittorie di fila. Una Narnese che deve fare a meno del talento di Zhar, non a caso sempre a segno nelle ultime tre uscite.

Il Pierantonio, dal canto suo, offre una gara di grande cuore con Morlandi pericoloso due volte nel primo tempo.

Il gol decisivo arriva a dieci minuti dalla fine quando Yuri Salis beffa Rossi con una stoccata vincente che proietta la formazione di mister Bruni a tre lunghezze dalla zona playoff.