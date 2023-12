Eccellenza. L’Acf Foligno sfida la Terni Fc. Zoppi: "È un esame di maturità»

FOLIGNO – L’Acf Foligno capolista in occasione della partitissima del Blasone contro la Terni Fc, è obbligata a dare un altro segnale di forza. Impresa non facile al cospetto degli uomini di Borrello, la grande sorpresa del girone di andata. "È un vero esame di maturità. Un esame che alla vigilia – spiega Paolo Zoppi, presidente dell’Acf – appare aperto ad ogni in risultato. Spetta a noi, attraverso il gioco e il carattere allungare la striscia positiva. Ingredienti e doti caratteriali – prosegue il numero uno dell’Acf - che partita dopo partita siamo riusciti ad incrementare ma in queste due partite che ci dividono dal giro di boa mi aspetto dalla squadra ulteriori segnali di crescita per mantenere fede all’obiettivo primario di questa stagione. Un percorso che in questa prima parte della stagione ha visto l’Acf in grande spolvero ma ciò non deve essere un punto di arrivo. Tutt’altro, perché consapevoli che la seconda parte della stagione sarà più difficile e ogni avversario proverà a renderci la vita difficile. A fermare l’Acf capolista come giusto che sia – prosegue Paolo Zoppi – sarà la Terni Fc, un collettivo che continua a collezionare un successo dopo l’altro, che arriva al Blasone con il desiderio per provarci a fare lo sgambetto. Desiderio che attraverso una ulteriore prova di squadra, l’Acf – conclude il presidente – proverà a spezzare anche se come detto quello odierno rappresenta un vero esame di maturità".

ACF FOLIGNO: Lori, Zichella, Sedran, Nuti, Benedetti, Bruschi, Mattia, Settimi, Khribech, D’Urso Calderini.

TERNI FC: Cunzi, Dianda, Flavioni, Gaggiotti, Fabris, Romeo, Carletti, Bagnato, Lora Almonte, Pacili, Pescicani.

Carlo Luccioni