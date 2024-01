Eccellenza. Lama cade in casa, seconda sconfitta consecutiva. Il Terni Fc passa con l’incornata di De Sagastizabal

lama

0

terni Fc

1

LAMA: Mariangioli 6,5, Laurenzi 6, Volpi 5,5, Bernicchi 6 (38’st Tugliani sv), Bernardini 5,5, Bartoccini 6 (28’ st Ferri sv), Osakwe 4,5 (34’ st Cano sv), Simeone 5,5 (15’st Bartolucci 6), Braccalenti 6, Lignani 6, Mariotti 6. All. Caporali 6.

TERNI FC: Cunzi 6, Dianda 6, Flavioni 6, Gaggiotti 5,5, Dida 6, Valerio 6, Carletti 5,5, Bagnato 6 (43’st Malerba sv), De Sagastizabal 6,5, Pacilli 6 (43’st Cianchetta sv), Pescicani 5 (24’st Proietti 5,5).

Arbitro: Vitali di Perugia 5 (Frizza e Di Cesare)

Marcatore: 14’st De Sagastizabal

LAMA - Seconda sconfitta consecutiva del Lama che è superato dal Terni FC tra le mura amiche al termine di una partita nervosa, condizionata dalle assenze pesanti dei bianconeri che avevano fuori praticamente tutta la difesa, da un campo irregolare e da una direzione di gara non all’altezza. Senza Cappellacci, Petricci e Carbonaro, mister Caporali arretra Lignani e Bartoccini al centro della difesa e Laurenzi come esterno basso di difesa. Inizio di gara poco emozionante se si eccettua una conclusione di Pacilli al 10’ che finisce fuori e le proteste del Lama al 14’ per una caduta di area di Osawkwe, impalpabile poi per il resto del tempo in cui è stato in campo, non sanzionata da Vitali. Al 24’ la terna arbitrale si rende protagonista di un clamoroso errore annullando un gol di Braccalenti su cross di Volpi proveniente praticamente dalla riga di fondo. Poco prima dello scadere è ancora Pacilli a costringere Mariangioli alla parata. Ospiti in vantaggio al 14’ alla prima vera azione del secondo tempo, grazie ad un’inzuccata di De Sagastizabal su angolo di Pacilli. La reazione bianconera arriva dieci minuti più tardi con un destro alto di Mariotti, poi al 27’ Bagnato sfiora il raddoppio.