Eccellenza. L’Atletico Bmg passa in rimonta nella ripresa. Il Tavernelle perde ma festeggia la salvezza

TAVERNELLE

1

ATLETICO BMG

2

TAVERNELLE: Cardinali, Orlandi, Antolini, Benda, Fahimi, Cerboni, Ceccomori, Arcioni, Cacciamano, Salvucci, Russo. A disp.: Ercolanoni, Polpetta, Mencarelli, Posti, Ceccarelli, Andreoli, Vitali, Graziani, Pieravanti. All.: Valentini

ATLETICO BMG: Battistelli, Fondi, Ziroli, Francescangeli, Neziri, Fapperdue, Polpetta, Proietti, Maggese, Canavese, Valentini. A disp.: Antonini, Purgatori, Di Mauro, Sbarzella, Gori, Tomaino, Paciotti, Valentini, Sciacca.

All.: Farsi

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello (Marotta di Orvieto-Alessandra Alessi di Foligno)

Marcatori: 5’ pt Cacciamano (T), 16’ st Canavese (A), 21’ st Proietti (A).

Note: spettatori 200 circa.

Recupero: pt 2’, st 4’.

TAVERNELLE - Mai sconfitta fu più indolore per il Tavernelle che viene superato per 2-1 all ostadio "Moratti" dall’Atletico Bmg ma festeggia comunque la salvezza matematica con ciqnue lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Continua invece ad onorare il campionato l’Atletico Bmg di mister Farsi che riscatta

il ko rimediato contro il Lama e blinda la quinta posizione in classifica.

La partita si sblocca subito: Tavernelle avanti con Cacciamano dopo cinque minuti. Nella ripresa la rimonta della Bmg con Canavese che al 61’ firma il pari. La rete che decide la partita viene siglata da Proietti cinque minuti

dopo e alla fine è festa per entrambe le squadre.