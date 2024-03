Eccellenza L’Atletico Bmg scivola all’andata. Ora in Coppa servirà l’impresa con la Solbiatese

ATLETICO BMG

1

SOLBIATESE

2

ATLETICO BMG: Battistelli, Angeli (24’ st Maggese), Ziroli, Gori (11’ st T. Valentini), Neziri, (13’ st Purgatori), Fapperdue, Paletta, Proietti, Fondi, Canavese, Paciotti (41’ st Francescangeli). (Antonini, Boninsegni, Di Mauro, Sbarzella, M. Valentini). All.. Farsi.

SOLBIATESE: Seitaj, L. Lonardi, Riceputi, Novello, Sorrentino, Mira (25’ st Iervolino), Manfrè, Marin, Locati, Scapinello (23’ st Alabiso), Colombo (27’ st Mondoni). All.: Rota.

Arbitro: Losapio di Molfetta (Graziano di Vicenza e Targa di Padova).

Reti: 17’ pt rig., 7’ st Scapinello, 40’ st Paciotti. NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Mira, Marin, Seitaj, Colombo (S).

Adesso servirà una mezza impresa all’Atletico Bmg ma la missione è ancora possibile. La Solbiatese espugna Massa Martana nell’andata della semifinale di coppa nazionale di Eccellenza con un 2-1 firmato da capitan Scapinello, protagonista con una doppietta. Il gol della bandiera, firmato dal classe 2004 Paciotti, abile ad anticipare tutti sul primo palo sull’angolo di Paletta, lascia però aperta ancora ogni possibilità di qualificazione in vista del ritorno, in programma a Solbiate Arno tra due settimane. Una Bmg che ha pagato l’assenza di Sciacca, out per un problema muscolare. Nell’altra semifinale il Teramo ha battuto 2-1 il Paternò.