Eccellenza. Legnano calcio, Pogliani torna con il ruolo di ds. Rivoluzione in corso e futuro tutto da definire

Svolta nell’Ac Legnano con la direzione generale del club affidata all’esperto Eros Pogliani, con il suo gradito ritorno in lilla che potrà essere preludio ad un passaggio societario solo quando verrà revocato il sequestro preventivo delle quote dell’attuale presidente Enea Benedetto da parte del tribunale di Alessandria. Un ritorno che ha messo di buon umore i tifosi lilla con la squadra che domenica esordirà nel campionato d’Eccellenza in casa della Solbiatese. L’arrivo di Pogliani ha comportato la revoca delle deleghe ai precedenti direttori De Rose e Greco. "Auspichiamo - le parole del presidente Benedetto - che la professionalità, la competenza e la credibilità del nuovo dg possano trasmettere la serenità e la fiducia di cui il Legnano ha bisogno". Nei prossimi giorni sarà presentato l’organigramma ufficiale, così come alla ripresa degli allenamenti ci sarà da capire se Pogliani confermerà o meno alla guida dei lilla mister Dicuonzo. Il nuovo direttore generale inoltre provvederà anche a degli innesti di giocatori di categoria per corroborare la rosa in vista di un campionato d’Eccellenza che si preannuncia molto duro per la concorrenza e in cui il Legnano dovrà guardarsi alle spalle da rivali determinati. Intanto, una novità importante riguarda il settore giovanile: Moreno Ferrario, ex giocatore del Napoli e compagno di Maradona, è stato scelto come allenatore della Juniores, portando con sé un bagaglio di esperienza e passione che sarà fondamentale per la crescita dei giovani talenti. L.D.F.