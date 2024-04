Eccellenza. Lo Spoleto ai play out, pesa la sconfitta interna. Il Tavernelle vince ed è a un passo dalla salvezza

SPOLETO

0

TAVERNELLE

1

SPOLETO: Cherubini 7, Bengala 6, Brevi 6,5, Annibaldi 6,5, Monesi 6 (38’st Paganelli), Priorelli 6,5 (47’st Vukaj), Escobar 6,5, Piancatelli 6 (22’st Tomasco), Giustini 6,5 (25’st Colalelli), Kola 5,5, Sabatini 5,5 (1’st Di Nicola) A disp: Borghi, Ura, Raggi, Marku All. Brevi

TAVERNELLE: De Marco 6,5 (42’pt Cardinali 7), Orlandi 6,5 (30’st Andreoli), Antolini 6,5, Benda 6,5, Fahimi 6,5 (22’st Falici), Ceccarelli 6 (13’st Arcioni), Ceccomori 6, Cerboni 6, Cacciamano 6, Salvucci 7, Russo 7 (41st Polpetta). A disp: Mencarelli, Vitali, Graziani, Pieravanti All. Valentini

Arbitro: Andrea Bartolucci di Città di Castello Rete: 12’pt Russo. Note: 12’st espulso Kola, 45’st espulsi Falici e De Marco

SPOLETO – Tavernelle a un passo dalla salvezza, Spoleto ai play out. Basta una rete agli uomini di Mister Valentini per superare al Mercatelli i biancorossi, reduci dalla vittoria nel recupero contro il Lama. Gli ospiti passano al primo affondo, Cherubini respinge in tiro ravvicinato di Antolini, ma nulla può su Russo che da due passi insacca. Al 25’ Ceccarelli con un retropassaggio concede a Kola una grande chance, ma l’attaccante di casa si fa rimontare dalla difesa e l’azione sfuma. Al 35’ Cherubini con l’aiuto della traversa toglie la palla dal sette su una gran punizione da 35 metri di Salvucci. Passano 5 minuti, Giustini serve Kola che da posizione favorevole impegna De Marco alla respinta, poi il portiere salva sulla linea ancora su Kola, ma si infortuna ed è costretto a lasciare il campo a Cardinali. Di Nicola pesca in area Priorelli, Cardinali respinge poi compie il miracolo su una gran punizione dello stesso Priorelli. Brevi tenta di testa, ma la difesa del Tavernelle salva sulla linea, poi lo Spoleto rimane in dieci per l’espulsione di Kola. D. M.