Eccellenza, l’Osimana costretta a sacrificare un pezzo pregiato. Matteo Minnozzi saluta l’Osimana. E non sarà neanche l’unica uscita

"Speravamo che potesse proseguire con noi, ma è stata presa questa decisione e si sa nel calcio ci stanno queste cose. Lo ringraziamo per la professionalità che ha avuto". Parole del direttore sportivo dell’Osimana, Mauro Chiodini che saluta così Matteo Minnozzi salito al Mezzolara, Eccellenza emiliana. Ieri l’ufficializzazione del passaggio. "Un colpo da sogno per il Mezzolara. La nostra squadra fa il salto di qualità con l’arrivo di Matteo Minnozzi" la presentazione social del nuovo acquisto da parte della società bolognese. Ma quella dell’ex Maceratese non dovrebbe essere la sola uscita nell’Osimana costretta a sacrificare Minnozzi poiché "dobbiamo salvaguardare questa stagione con l’aspetto tecnico che passa in secondo piano" aveva detto un paio di settimane fa lo stesso Chiodini. Una situazione non proprio rosea a livello economico per i senzatesta, ancora di più dopo l’ammenda e i mancati incassi dopo i fatti avvenuti nel match interno contro il Matelica di inizio gennaio. Dovrebbe salutare anche Bugaro "anche se non ha ancora trovato una sistemazione adeguata per lui" spiega il d.s. giallorosso Intanto domenica al Diana, sempre a porte chiuse, arriverà il Fabriano Cerreto. Una partita in cui Patrizi & C. cercheranno il terzo risultato utile di fila.