Eccellenza. Santi: "Urbino, playoff in tasca. Per noi un grande traguardo»

In Eccellenza gli ultimi dubbi saranno sciolti domenica prossima quando si scenderà in campo per l’ultima giornata ma la vittoria finale per Civitanovese, che ha 2 punti di vantaggio sul Montefano, sembra un fatto acquisito, cosi come potrebbe non subire modifiche l’attuale griglia playoff composta oltre che dal Montefano, dal Chiesanuova, dall’Urbino e dal Castelfidardo. Qualche possibilità di reinserirsi è rimasta solo per la K Sport visto che il Castelfidardo (che ha 3 punti in più) è atteso da un match molto difficile sul campo dell’Azzurra Colli, team che deve cercare di vincere per non rischiare la retrocessione diretta considerando che il Monturano (ultimo a 1 lunghezza) cercherà i tre punti a Macerata (ormai salva). Certamente anche la K Sport ha una gara difficile (contro il Chiesanuova che potrebbe ambire al miglior posto nei playoff). Un posto nei playout è assicurato (loro malgrado) alla Jesina, Montegiorgio e Sangiustese a cui si aggiungerà uno tra l’Azzurra Colli e il Monturano. Tutte a punti l’altro ieri le tre provinciali.

Qui K Sport. "Quella di Monte San Giusto è stata una gara importante – afferma il dg della K Sport Matteo Mariani – una vittoria fondamentale per continuare a sperare in una posizione play off. Siamo stati bravi a trovare il vantaggio con un bel goal di Torelli poi abbiamo subito il ritorno dell’avversario che ha avuto una grande reazione dimostrando logicamente di volere punti importanti per la salvezza. Nella ripresa poi siamo stati bravi a raddoppiare e trovare il terzo goal senza rischiare eccessivamente. Ora sarà decisiva l’ultima giornata per sancire la griglia play off. Siamo consci del fatto che sarà difficile contro il forte Chiesanuova e non dipenderà solo da noi, ma abbiamo il dovere di provarci ed il diritto di crederci".

Qui Urbino. Il giorno dopo il pareggio sul difficile campo del Chiesanuova il dg dell’Urbino Ivan Santi commenta: "Finalmente possiamo dirlo siamo ufficialmente nei play off anche se li giocheremo con il fattore campo a sfavore. Da valutare solo contro quale squadra e l’ultima partita di campionato ci dirà questa indicazione. Ma a questo punto conta veramente poco dovremo giocarcela o con il Montefano o con il Chiesanuova. Un grande risultato per la nostra società che dopo una salvezza sofferta due anni fa e i play off sfiorati lo scorso anno ora ci apprestiamo a vivere questo grande traguardo. Sarà una gara difficile ovviamente ma dovremo essere bravi a capitalizzare ogni occasione perché d’ora in poi non si può sbagliare più nulla. Ora chiamiamo a raccolta sportivi e tifosi perché vogliamo vivere questo sogno insieme a loro".

Qui Urbania. Il pari e patta (2 a 2) dell’Urbania a Jesi è commentato dal diesse durantino Stefano Maggi: "Abbiamo fatto una discreta gara, creando diverse occasioni da rete sia nel primo che nel secondo tempo. La ripresa è stata in generale un pò più confusionaria da entrambe le parti, con tanti capovolgimenti di fronte per cercare la vittoria. Abbiamo chiuso la gara con 5 under, tra cui 2 classe 2006 debuttanti (Antoniucci e Lani)". Domenica l’Urbania chiuderà la stagione di fronte al proprio pubblico conto il Montefano. Amedeo Pisciolini