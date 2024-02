Eccellenza, si gioca alle 14.45. Nestor-Atletico Bmg, anticipo di lusso. Farsi: "Massima concentrazione»

La ventunesima giornata di Eccellenza si apre con la sfida che oggi vede di fronte Nestor e Atletico Bmg. Fischio di inizio oggi alle 14,45 al Checcarini di Marsciano con l’Atletico Bmg che ha chiesto e ottenuto alla Nestor un giorno in più di riposo in vista dell’impegno di coppa di mercoledì prossimo. Comincerà infatti da Osimo (appuntamento mercoledì 14 febbraio alle ore 15) l’avventura nella fase nazionale di coppa di Eccellenza che assegna una promozione in serie D. "Massima concentrazione

però sulla sfida con

la Nestor" ha tuonato tutta la settimana Francesco Farsi. "Sì perché – continua il tecnico della Bmg – arriva il momento più difficile. Non possiamo pensare solo alla coppa. Dobbiamo spendere energie fisiche e mentali su entrambi i fronti". L’obiettivo in casa Bmg è riprendere la serie di quattro clean sheet interrotta domenica scorsa nell’1-1 contro il Branca. In casa Nestor, invece, l’obiettivo è fare punti. In ogni modo, perché la classifica piange con l’undici di Vicarelli all’ultimo posto. Eppure l’ultimo precedente casalingo lascia ben sperare: vittoria per 2-0 nello scontro diretto con lo Spoleto. Oggi Vicarelli dovrà fare a meno degli squalificati Paradisi e Ceccarelli. Al Checcarini arbitra Vitali di Perugia, assistito da Frizza di Perugia e Polveri di Foligno.

Nicola Agostini