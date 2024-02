Eccellenza, una domenica al Mancini per i fidardensi mentre i giallorossi saranno a Villa San Filippo. Castelfidardo e Jesina, c’è il derby. L’Osimana affronta la Sangiustese

Una domenica con il derby al Mancini. C’è Castelfidardo-Jesina. Cinque i punti che separano le due contendenti, con il Castelfidardo che cercherà di ritrovare la vittoria dopo quasi un mese. Successo che cerca anche la Jesina, un punto nelle ultime cinque partite, che nell’ultima trasferta ha subito quattro gol dalla Sangiustese.

Tutti disponibili nei fidardensi, qualche acciacco e un paio di squalificati (Grillo e Thiago Capomaggio nei leoncelli). All’andata il derby finì in parità. Doppia trasferta nel giro di tre giorni, tra campionato e Coppa Italia, per l’Osimana. Oggi i giallorossi scenderanno a Villa San Filippo di Monte San Giusto per affrontare la Sangiustese Vp, mentre mercoledì viaggeranno verso Massa Martana per cercare di compiere il miracolo di ribaltare lo 0-2 dell’andata degli ottavi della fase nazionale di Coppa di Eccellenza.

Ma una alla volta. Oggi, senza Bambozzi, fermato dal giudice sportivo per un turno, l’Osimana cercherà di proseguire la striscia positiva in campionato per non perdere ulteriore terreno dalla zona playoff.

Eccellenza, ottava giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Atletico Azzurra Colli-Urbania, Castelfidardo-Jesina, Montecchio-Urbino, Montefano-Chiesanuova, Montegiorgio-Civitanovese (ore 15:15), Montegranaro-Maceratese (ore 14:15), Sangiustese-Osimana (a Villa San Filippo di Monte San Giusto), Tolentino-Monturano. Classifica: Civitanovese 40; Montefano 38; Montecchio e Chiesanuova 36; Urbino 35; Montegranaro 34; Maceratese 33; Castelfidardo, Osimana e Urbania 32; Tolentino 29; Jesina 27; Montegiorgio 17; Monturano 16; Sangiustese 15; Atletico Azzurra Colli 11.