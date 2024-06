Accardi lascia l’Empoli. Dopo la salvezza si volta pagina: andrà alla Sampdoria

Empoli (Firenze), 5 giugno 2024 – Che qualcosa bollisse in pentola lo si era un po’ capito già nelle scorse ore, ma la sensazione è che adesso manchi davvero solo l’ufficialità. Le strade di Pietro Accardi e dell’Empoli sembrano destinate a separarsi: il direttore sportivo azzurro è pronto ad accettare la proposta della Sampdoria, arrivata nei giorni scorsi e recapitata al diretto interessato dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata.

Accardi, arrivato a Empoli da giocatore nel 2012 e poi passato a fare il dirigente (prima come team manager, poi come direttore sportivo), negli anni ha saputo conquistare la fiducia della proprietà. All’attivo ha due promozioni in Serie A e le tre salvezze consecutive, impresa mai riuscita nella storia dell’Empoli. La Sampdoria punta su di lui per il ritorno nella massima categoria, obiettivo fallito quest’anno. L’attuale direttore sportivo è stato anche un giocatore blucerchiato dal 2006 al 2011 e poi nella stagione 2011-2012, quindi conosce bene l’ambiente.

La decisione sarebbe stata già comunicata al presidente azzurro Fabrizio Corsi durante un vertice a Monteboro. Per il suo successore, su cui bisognerà stringere in fretta, si fanno già diversi nomi, ma quello che al momento va per la maggiore è Roberto Gemmi, attuale direttore sportivo del Cosenza che nei giorni scorsi è stato più volte accostato al Bari.