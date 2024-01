Altro ribaltone a Empoli, via pure Andreazzoli. Arriva il tecnico dei ’miracoli’ Davide Nicola

di Simone Cioni

Nuovo cambio di rotta in casa Empoli. Quasi 4 mesi esatti dopo la disfatta di Roma, costata l’esonero a Zanetti, il ko nello scontro salvezza di sabato scorso a Verona è stato fatale al suo successore Andreazzoli. Già da domenica la società aveva iniziato a fare le proprie valutazioni e ieri è arrivata la decisione del secondo esonero stagionale. Il tecnico di Massa lascia quindi dopo 3 vittorie, 4 pari e 9 ko con appena 3 punti conquistati nelle ultime 8 giornate, che hanno fatto precipitare gli azzurri in penultima posizione a meno 5 dalla salvezza. Al suo posto ecco Davide Nicola. Dopo aver risolto il contratto che lo legava alla Salernitana fino al 2024, il 50enne tecnico di Luserna San Giovanni (To) ha firmato con l’Empoli fino a giugno con opzione per un ulteriore stagione in caso di salvezza. Inizialmente si era paventato anche uno Zanetti-bis, poi ha preso sempre più corpo la soluzione Nicola, già sondato per altro lo scorso settembre come sostituto dello stesso Zanetti, salvo poi virare su Andreazzoli. Una scelta condivisibile quella del club per dare una scossa, perché, al di là della buona prestazione, da Verona l’Empoli è tornato con tante brutte sensazioni che hanno reso un impresa, quella della storica terza salvezza consecutiva, già tremendamente difficile quasi titanica. E da questo punto di vista il carattere di Nicola può essere determinante per tirare fuori un po’ di ’cattiveria’ alla squadra. Ciò che lascia un po’ perplessi è la tempistica. Perché liberarsi di un allenatore fortemente rivoluto proprio quando con il mercato gli si sarebbe potuto mettere a disposizione una rosa a lui più congeniale?

La società avrà sicuramente ponderato tutte le valutazioni del caso e Nicola è senza dubbio un profilo avvezzo a calarsi in realtà in difficoltà: memorabili le sue salvezze con la Salernitana nel 2021-’22, proprio da subentrato, e soprattutto quella con il Crotone nel 2016-1’7 per altro ai danni dell’Empoli. A tal proposito qualche dubbio sorge dal punto di vista tattico. Nelle ultime stagioni infatti Nicola ha costantemente utilizzato il modulo 3-5-2, sistema di gioco mai preso in considerazione a Empoli, con rare eccezioni che comunque non hanno quasi mai contemplano il ruolo del fantasista, che invece proprio nelle ultime gare era stato rispolverato a Empoli. Dubbi che probabilmente saranno dissolti già oggi alle 15 con il primo allenamento di Nicola al Sussidiario. In vista del match interno di domenica prossima alle 15 col Monza, però, la preoccupazione maggiore riguarda l’infermeria con tante situazioni da valutare. Insomma, il dato è tratto. La società le sta provando tutte, vedremo se sarà sufficiente per fare la storia.