Anche l’Empoli sarà presente a Euro24. Pass in tasca per Berisha, Ismajli e Marin

di Simone Cioni

EMPOLI

Gli azzurri sono attesi questo pomeriggio al Sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena, dopo i due giorni di riposo, per la ripresa degli allenamenti in preparazione della sfida di domenica pomeriggio alle 15 proprio sul campo amico contro il Sassuolo degli ex Dionisi, Bajrami, Pinamonti e Viti. Non saranno ancora disponibili tutti i Nazionali, con il gruppo che dovrebbe comunque tornare a lavorare a pieno regime già domani, ma per alcuni di loro il ritorno ad Empoli sarà sicuramente con il morale alle stelle. Ci riferiamo in particolare al portiere Etrit Berisha, al difensore centrale Ardian Ismajli e al centrocampista Razvan Marin. Tutte e tre infatti, i primi due con l’Albania il terzo con la Romania, hanno centrato la qualificazione al prossimo Europeo in programma in Germania. I due albanesi hanno festeggiato con il pareggio conquistato 1-1 in Moldavia, partita giocata da entrambi per l’intero arco dei 90 minuti, con l’estremo difensore azzurro che, come a Napoli, si è reso protagonista anche con la propria Nazionale di alcune parate importanti. I due dovrebbero rientrare a Empoli in giornata dopo il secondo ed ultimo impegno di ieri sera a Tirana contro l’Isole Faroe.

Il prossimo anno in terra teutonica ci sarà anche la Romania di Marin, che ha sigillato la propria qualificazione a Euro24 superando 2-1 in Ungheria Israele. Nell’occasione la mezzala azzurra è rimasta sul terreno di gioco fino all’87’ quando è stata sostituita da Cicaldau. Sarà quindi una partita senza particolari pressioni quella che Marin e i suoi compagni affronteranno stasera alle 20.45 a Bucarest contro la Svizzera: entrambe hanno già staccato il biglietto per la competizione continentale del prossimo anno.

Sempre stasera, fischio d’inizio alle 19.45 a Dublino, tornerà in campo anche la Nuova Zelanda di Liberato Cacace, impegnata nell’amichevole contro l’Irlanda. Secondo ed ultimo test dopo la sconfitta per 2-0 di Atene contro la Grecia, dove il terzino sinistro azzurro ha giocato tutti i 90 minuti. Per quanto riguarda i giovani convocati nell’Italia Under 21, invece, esordio per Gabriele Guarino, che nella goleada per 7-0 a San Marino è subentrato al 63’ al centrale del Monza, Pirola. Panchina, invece, per Jacopo Fazzini. Entrambi dovrebbero essere di rientro già questa sera dopo la seconda gara per le qualificazioni a Euro25 in programma alle 18.45 a Cork contro l’Irlanda. Stesso discorso per Stiven Shpendi, impiegato dall’inizio alla fine nell’amara trasferta in Romania (5-0 per i padroni di casa il risultato finale), che questo pomeriggio proverà a guidare al riscatto la Nazionale Under 21 albanese nel match di Podgorica contro il Montenegro. Partita da vincere per le giovani ’aquile’ per continuare a rimanere agganciate al treno-qualificazione al prossimo europeo di categoria.