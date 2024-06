ARRIVATA L’UFFICIALITÀ. Il saluto di Accardi: "Dodici anni insieme non si cancellano. Grazie azzurri»

Ora è ufficiale. Pietro Accardi non è più il diesse dell’Empoli. Trovato l’accordo per la risoluzione anticipata del contratto che porterà il dirigente palermitano alla Sampdoria. "Dodici anni non si cancellano. Dodici anni che hanno rappresentato per me molto più che un’avventura professionale. Empoli è stata casa, passione, emozione e calore. In azzurro ho trascorso stagioni indimenticabili e forse irripetibili per la storia di questo magnifico club – saluta Accardi –. E tutto questo si è concretizzato grazie in primis a Fabrizio Corsi. Il presidente mi ha accolto da giocatore e mi ha passo passo trasformato in dirigente. Mi ha offerto le chiavi del mondo Empoli senza mai farmi mancare nemmeno per un istante il suo supporto e la sua stima umana e professionale. A lui va tutta la mia più sincera riconoscenza, ma oggi ci tengo a ringraziare tutti coloro i quali hanno condiviso anche solo una parte del mio lungo percorso di vita in azzurro. Rebecca e tutta la famiglia Corsi e ogni singolo dirigente o amico dell’Empoli – conclude –. Da domani (oggi ndr) entrambi volteremo pagina. Svestiró i panni del dirigente del club, ma mai quelli dell’amico e del primo tifoso. Forza Azzurro. Sempre". Tra oggi, al massimo domani, quindi è di conseguenza attesa anche l’ufficialità del nuovo diesse Gemmi.