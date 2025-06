Asse caldo Empoli-Viola: affari e plusvalenze

Uno dei tormentoni degli ultimi periodi è la restaurazione dei rapporti di mercato tra l’Empoli e la Fiorentina, una collaborazione tra due delle società toscane storicamente più presenti in Serie A – con la Fiorentina ovviamente prima e l’Empoli sotto solo al Livorno, con 17 presenze contro le 18 labroniche – che però ha sempre vissuto di alti e bassi e di storie tese.

Infatti, le cessioni di Jacopo Fazzini, arrivato alla corte di Pioli, che ha ricevuto anche la benedizione di Giancarlo Antognoni ("per la Fiorentina può essere determinante come lo è stato a Empoli") e Mattia Viti ormai in dirittura d’arrivo – anche se la proprietà del cartellino è del Nizza, il ragazzo si è formato a Monteboro – si aggiungono a una lista tutto sommato corta e particolarmente frammentata: prima di Fazzini, l’ultima trattativa a titolo definitivo tra le due squadre è stata quella di Fabiano Parisi, cessione che nell’estate del 2023 ha portato nelle casse azzurre 10 milioni regalando alla società di Fabrizio Corsi l’ennesima plusvalenza.

E prima ancora, bisogna tornare all’estate del 2019 per vedere trattative definitive tra le due squadre: in quell’estate la Fiorentina spese una cifra attorno ai 18 milioni di euro per il duplice acquisto di Riccardo Saponara, Jacob Rasmussen e il riscatto di Vincent Laurini. E se quantomeno Saponara ha raccolto ben 107 presenze con la maglia viola, gli altri due non hanno lasciato il segno, con addirittura Rasmussen che, a fronte di un investimento da 7 milioni, non ha mai messo piede in campo con la Fiorentina.

Ma uno dei motivi per il quale le trattative di mercato si erano arenate tra le due società, con ogni probabilità, fu la ‘telenovela’ relativa ad Hamed Junior Traoré, talento ivoriano cresciuto nelle giovanili empolesi e che, nel 2019, era promesso sposo della Fiorentina: sarebbe dovuto arrivare a Firenze in un pacchetto che prevedeva lui e Rasmussen, ma venne deciso di lasciare il ragazzo in prestito a Empoli fino a fine stagione. Tuttavia, arrivato il momento della cessione, qualcosa andò storto con le visite mediche del ragazzo (altre voci vogliono che invece il problema nella trattativa fosse di tipo contrattuale), la trattativa tra i club toscani saltò e Traoré si trasferì al Sassuolo per 16 milioni.

Da lì, la sua esplosione sotto l’ala di De Zerbi, e un talento che però si è visto al massimo del suo potenziale solo a Reggio Emilia: ad oggi, Traoré è nuovamente finito sotto gli occhi della Fiorentina, che sta cercando nuovi pezzi per il proprio centrocampo da consegnare a Pioli in vista della prossima stagione. E, ironia della sorte, sembra proprio che tra i candidati a prendersi quel posto ci sia anche Kristjan Asllani, altro ex Empoli.

Un testamento all’ottimo lavoro del vivaio empolese e a una quantità di talenti che la società di Corsi lancia nel mondo del calcio, da far invidia a vivai ben più blasonati. Resta solo da capire se la corsia preferenziale Empoli-Firenze verrà ristabilita negli anni a venire.

Damiano Nifosì