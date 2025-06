Empoli, addio ai senatori. I nomi ’caldi’ in ingresso

di Niccolò PistolesiEMPOLIIl primo tassello è stato inserito. Con l’arrivo di Guido Pagliuca la costruzione del nuovo Empoli può avere inizio. Servirà calma, pazienza ed equilibrio. Ci sarà l’esigenza di carpire quali elementi potranno portare un valore aggiunto, quali dello scorso anno faranno ancora parte della rosa e chi invece cambierà strada. Mesi intensi, concitati, e allo stesso tempo fondamentali e significativi per indirizzare una stagione. Un’ossatura da ricomporre e modellare, strutturandola a seconda delle esigenze e delle opportunità. Durante la presentazione del nuovo tecnico dell’Empoli, uno dei passaggi più significativi ha riguardato il calciomercato. Da giorni – se non settimane – il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori ruota attorno ai tanti punti interrogativi che fluttuano sulla cosiddetta "vecchia guardia". Alcuni veterani ancora sotto contratto con il club potrebbero rappresentare pedine importanti in una stagione di Serie B, ma il loro futuro resta tutto da scrivere. A fare chiarezza è stato il direttore sportivo Roberto Gemmi, che si è soffermato in particolare su due nomi: Gyasi e Grassi. Le sue parole lasciano poco spazio ai dubbi: "È un discorso di compartecipazione, dipende anche dalla loro volontà. Dalla percezione che ho, credo vogliano cambiare. Forse è un bene per tutti: loro possono trovare nuovi stimoli altrove, e noi possiamo riportare entusiasmo da fuori, alimentando quello che già abbiamo". Un passaggio che suona come un addio annunciato per due dei senatori azzurri, difficilmente rivedibili in rosa nella prossima stagione.

Sul fronte uscite, continua a far parlare di sé anche Jacopo Fazzini. Il centrocampista è finito nel mirino di diversi club, ma la Fiorentina di Commisso sembra pronta a sferrare l’attacco decisivo. L’asse Firenze-Empoli potrebbe tornare a scaldarsi, con un’operazione che si aggira attorno ai 10 milioni di euro più bonus.

Capitolo entrate: il nome più caldo è quello di Edoardo Saporiti. Giocatore duttile, capace di agire sia da trequartista che da seconda punta, arriva da una stagione brillante con la Lucchese – 10 reti in 35 presenze. L’interesse dell’Empoli è concreto, e anche Sky Sport conferma: il club è pronto ad accoglierlo a parametro zero, con un contratto triennale. Per la difesa invece – uno dei reparti da ricostruire con maggior urgenza – piace Valerio Mantovani dell’Ascoli che ha trascorso l’ultima annata in prestito al Bari con cui ha realizzato una rete in 33 presenze, giocando con continuità come difensore centrale ma in grado di ricoprire anche posizioni come terzino sinistro o destro. Classe 1996 può portare esperienza a un reparto da riorganizzare. Su di lui c’è l’interesse anche del Monza e dello stesso Bari che vorrebbe riconfermarlo.